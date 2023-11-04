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تكنولوجيا وعلوم

لماذا لم يكتشف البشر بعد كائنات فضائية؟ عالم فلك يُجيب

Lebanon 24
04-11-2023 | 02:00
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الحديث عن الكائنات الفضائية هو أمر مُثير للجدل، يبدو أحيانا أن لهم وجود في مكان ما، لكن من ناحية أخرى يبدو أنهم غير موجودين.

كلما ألقى علماء الفلك نظرة إلى "الصمت الأسود" لم يأتي من هناك رد ولا تحية. لكن وفقا للحسابات، فيجب أن توجد عشرات الحضارات في مجرتنا فقط التي تضم 200 مليار نجم.
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فماذا حدث؟ هل نتصرف حقا بطريقة مخزية لدرجة أن الكون قد أعلن مقاطعة للبشرية؟ - لقد طرح عالم الفلك البريطاني اللورد مارتن ريس، نظرية جديدة تفسر سبب شعورنا بالوحدة.

يقول مارتن الأستاذ بجامعة "كامبريدج": "إننا نعتبر الكائنات الفضائية بمثابة إخوة أذكياء لنا، أي إنهم نوع بيولوجي آخر متطور. لكن من الممكن أننا أنفسنا نقترب من نهاية التطور "الدارويني"، لأننا لم نعد بحاجة إلى التكيف من أجل البقاء في الطبيعة. وقد بدأت مرحلة جديدة من تطور العقل، وهو التطور التكنولوجي للذكاء الاصطناعي. وربما خلال قرن أو قرنيْن سيتجاوز الذكاء الاصطناعي القدرات الفكرية للبشر وسنصبح مجرد حلقة واحدة مختصرة في تاريخ حضارة الأرض.

ومن هنا يظهر تساؤل: إذا كان الانتقال التطوري إلى الذكاء غير العضوي أمرا حتميا في الكون، فمن المحتمل أن الكائنات الفضائية هم أحفاد لمخلوقات طبيعية عاشت قبلهم.

إذا كان الأمر كذلك، فإننا نبحث عن إخوة ليس في المكان الخطأ. ويركز العلماء اليوم على آثار بيولوجية وتكنولوجية يجب أن تكشف عنها أي حضارة، وأوضح مارتن ريس لماذا يبدو الأمر أشبه بالبحث عن قطة سوداء غير موجودة في غرفة مظلمة..

ويُعتقد اليوم أن "الرجال الخضر الصغار" لا يمكنهم العيش إلا على كوكب يقع في المنطقة الصالحة للسكن في محيط نجمه. وفي الوقت نفسه، يجب أن يكون لها غلاف جوي خاص.

أما الآلات ذات الذكاء غير العضوي فلا تحتاج إلى كوكب أو غلاف جوي. بل على العكس من ذلك، فإن الكوكب يعيقها، وأرضنا هي في الأساس بئر جاذبية، وللخروج من هذا الفخ، تحرق الصواريخ كمية هائلة من الوقود. وقد يعيش الذكاء الاصطناعي في ظروف انعدام الوزن، حيث يكون من الملائم أكثر بناء هياكل عملاقة لجمع الطاقة النجمية، وهذا هيكل هندسي فلكي افتراضي يمكنك من خلاله "إخفاء" الشمس وعطارد والزهرة والأرض، وهو ضروري لجمع الطاقة الشمسية. وبالإضافة إلى ذلك، فإذا لم تكن هناك حاجة إلى كوكب، فإنهم لا يحتاجون إلى ربطهم بأي مكان. ولا يشكل السفر بين النجوم وبين المجرات أي مشكلة، لأن الكائنات الفضائية غير العضوية تكاد تكون خالدة.

ويقوم مشروع SETI للبحث عن حضارات خارج كوكب الأرض بتحليل الإشارات الموجودة في نطاق الراديو. ورغم أن هذا البحث يحظى بتمويل جيد واستثمر فيه رجل الأعمال الروسي يوري ميلنر 100 مليون دولار، إلا أنه لم يحرز أي نتائج منذ أكثر من 60 عاما.

وحسب العالم الفلك البريطاني، لا ينبغي لنا استكشاف الطيف الراديوي فحسب بل وجميع الأطوال الموجية، بما في ذلك البصرية والأشعة السينية وما إلى ذلك، لأننا لا نعرف ما هي "اللغة" التي سيتحدث بها الفضائيون. وقد تم اختراع الراديو على الأرض منذ حوالي 100 عام، ولا شك في أن عصر انتصار الذكاء البشري قصير جدا، ويمكن أن ينحصر بين 300 و400 عام فقط، ثم سيأتي انتصار الذكاء الاصطناعي. ومن خلال تلسكوباتنا، لدينا فرصة ضئيلة في وضع الفضائيين في تلك النافذة الضيقة من الفرص عندما يكون مستواهم مشابها لمستوانا اليوم. والله وحده يعلم كيف ستتطور التكنولوجيا لاحقا. (روسيا اليوم)

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