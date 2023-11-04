4 فيروسات قاتلة قد تقضي على عدد مرعب من الأشخاص!

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كشف عدد من الباحثين الأميركيين أن فيروسات شبيهة لإيبولا وماربورغ من المتوقع أن تقتل 12 ضعفا عدد الأشخاص في عام 2050 مقارنة بعام 2020.ووجد الباحثون أن "الأحداث غير المباشرة" لـ4 فيروسات، بما في ذلك فيروس نيباه والسارس، زادت بمعدل أسرع على مدار الستين عامًا الماضية.من جهتها، قالت الدكتورة أماندا ميدوز، أنه "إذا استمرت معدلات الزيادة هذه، فإننا نتوقع أن تسبب مسببات الأمراض التي تم تحليلها 4 أضعاف عدد الأحداث غير المباشرة"، مضيفةً إن "الحزمة النهائية من التدابير لدعم الوقاية والتأهب والقدرة على الصمود على مستوى العالم ليست واضحة بعد".وأوضحت "ما هو واضح من الاتجاهات التاريخية هو أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة خطر كبير ومتزايد على الصحة العالمية."ويعد فيروس إيبولا وماربورغ من الأمراض القاتلة التي يمكن ان تتواجد خفافيش الفاكهة والقردة.وعادة ما توجد حالات تفشي المرض في البلدان الأفريقية، ولكنها رُصدت في أوروبا والولايات المتحدة.ونظرت الدراسة، التي نشرت في مجلة BMJ Global Health، في معدلات الفيروسات الـ 4 للتنبؤ بعدد الأحداث غير المباشرة التي ستحدث في المستقبل.(lbci)