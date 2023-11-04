سوق لأسماء المستخدمين... "إكس" تتطرح هذه الحسابات للبيع

إفتتحت منصة "إكس" نظاماً جديداً لبيع الحسابات الميتة، مقابل رسم يصل إلى 50 ألف دولار أميركي.

وأفادت مجلة "فوربس" بأنه سيتم طرح أسماء المستخدمين غير النشطين أو المستخدمين لفترة طويلة للبيع، مشيرة الى ان "إكس" أنشأت فريقاً متخصصاً باسم "@handle" للعمل على إنشاء سوق لشراء أسماء الحسابات غير النشطة، التي تم تسجيلها سابقاً من قبل المستخدمين.

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ورداً على اقتراحات المستخدمين، ألمح إيلون ماسك، مالك المنصة، إلى إمكانية وجود "سوق لأسماء المستخدمين"، حيث يمكن للمستخدمين الحاليين بيع حساباتهم لبعضهم البعض، على الأرجح مع تحصيل المنصة رسوماً لكل عملية، ولكن لا يزال غامضاً ما إذا كان هذا السوق تم تفعليه أم لا.