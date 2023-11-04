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تكنولوجيا وعلوم

جديد "ناسا".. خدمة بث مباشر مجانية

Lebanon 24
04-11-2023 | 17:51
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أعلنت وكالة "ناسا" خدمة بث جديدة تسمى "NASA Plus" التي من المقرر في الأسبوع المقبل أن تصل إلى معظم المنصات الرئيسية، وهي مجانية، ودون أي متطلبات اشتراك، ولن تضطر إلى مشاهدة الإعلانات.

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وتأمل وكالة الفضاء الأميركية تجديد وجودها عبر شبكة الإنترنت إلى ما هو أبعد من مجرد خدمة البث المتلفزة الحالية التابعة لناسا وقناتها عبر يوتيوب، مع إضافة محتوى أصلي جديد يَعِدُ بوضع الكون في متناول يدك.

وتحافظ خدمة البث على تقليد قناة ناسا المتلفزة من حيث التغطية المباشرة الحائزة على جائزة إيمي، مثل: هبوط مهمة الكويكب OSIRIS-REx في شهر سبتمبر، حسبما قالت الوكالة في إعلانها الخدمة الجديدة.

وروَّج المقطع الدعائي الجديد للعروض الوثائقية والعروض الخاصة بأصول علوم الفضاء القادمة بصفتها مناسبة للعائلة.

ووفقًا لبيان صادر عن ناسا، فإن خدمة البث NASA Plus متاحة مجانًا عبر معظم المنصات الرئيسية من خلال تطبيق NASA عبر الهواتف المحمولة العاملة بنظامي التشغيل أندرويد و iOS والحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية.

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