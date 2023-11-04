20
o
بيروت
22
o
طرابلس
28
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
24
o
جونية
12
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
22
o
بشري
21
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
جديد "ناسا".. خدمة بث مباشر مجانية
Lebanon 24
04-11-2023
|
17:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت وكالة "ناسا" خدمة بث جديدة تسمى "NASA Plus" التي من المقرر في الأسبوع المقبل أن تصل إلى معظم المنصات الرئيسية، وهي مجانية، ودون أي متطلبات اشتراك، ولن تضطر إلى مشاهدة الإعلانات.
Advertisement
وتأمل وكالة الفضاء الأميركية تجديد وجودها عبر شبكة الإنترنت إلى ما هو أبعد من مجرد خدمة البث المتلفزة الحالية التابعة لناسا وقناتها عبر يوتيوب، مع إضافة محتوى أصلي جديد يَعِدُ بوضع الكون في متناول يدك.
وتحافظ خدمة البث على تقليد قناة ناسا المتلفزة من حيث التغطية المباشرة الحائزة على جائزة إيمي، مثل: هبوط مهمة الكويكب OSIRIS-REx في شهر سبتمبر، حسبما قالت الوكالة في إعلانها الخدمة الجديدة.
وروَّج المقطع الدعائي الجديد للعروض الوثائقية والعروض الخاصة بأصول علوم الفضاء القادمة بصفتها مناسبة للعائلة.
ووفقًا لبيان صادر عن ناسا، فإن خدمة البث NASA Plus متاحة مجانًا عبر معظم المنصات الرئيسية من خلال تطبيق NASA عبر الهواتف المحمولة العاملة بنظامي التشغيل أندرويد و iOS والحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية.
Advertisement
الأكثر قراءة
وأخيرا منخفض جوي من إيطاليا واليونان إلى لبنان.. انخفاض حاد بالحرارة وثلوج على هذا الارتفاع!
Lebanon 24
وأخيرا منخفض جوي من إيطاليا واليونان إلى لبنان.. انخفاض حاد بالحرارة وثلوج على هذا الارتفاع!
05:38 | 2023-11-04
04/11/2023 05:38:21
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن عملية إغتيال وتهديدات بقصف بيروت.. إكتشفوا حقيقة الأمر الآن!
Lebanon 24
خبرٌ عن عملية إغتيال وتهديدات بقصف بيروت.. إكتشفوا حقيقة الأمر الآن!
08:08 | 2023-11-04
04/11/2023 08:08:17
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل على إثرها إلى المستشفى.. فنان شهير يتعرّض لوعكة صحية وابنته تطلب الدعاء
Lebanon 24
نقل على إثرها إلى المستشفى.. فنان شهير يتعرّض لوعكة صحية وابنته تطلب الدعاء
12:48 | 2023-11-04
04/11/2023 12:48:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خطاب نصرالله.. هؤلاء إتصلوا بـ"حزب الله"!
Lebanon 24
بعد خطاب نصرالله.. هؤلاء إتصلوا بـ"حزب الله"!
13:41 | 2023-11-04
04/11/2023 01:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما ضربها داخل المستشفى.. تصريح مُفاجئ لنادين الراسي عن شقيقها سيباستيان هذا ما قالته
Lebanon 24
بعدما ضربها داخل المستشفى.. تصريح مُفاجئ لنادين الراسي عن شقيقها سيباستيان هذا ما قالته
01:20 | 2023-11-04
04/11/2023 01:20:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
17:27 | 2023-11-04
من الفضاء.. هكذا ظهرت غزة بعدسة "رائد إماراتي"
11:10 | 2023-11-04
سوق لأسماء المستخدمين... "إكس" تتطرح هذه الحسابات للبيع
05:00 | 2023-11-04
ساعة ذكية لقياس ضغط الدم.. إليكم التفاصيل
04:00 | 2023-11-04
4 فيروسات قاتلة قد تقضي على عدد مرعب من الأشخاص!
02:58 | 2023-11-04
غضب كبير .. هذا ما يظهر نتيجة البحث على "فلسطين" في "واتساب" (صورة)
02:00 | 2023-11-04
لماذا لم يكتشف البشر بعد كائنات فضائية؟ عالم فلك يُجيب
فيديو
الجميّل: جولة ميقاتي تهدف الى منع تمدد النيران للبنان
Lebanon 24
الجميّل: جولة ميقاتي تهدف الى منع تمدد النيران للبنان
10:20 | 2023-11-04
05/11/2023 02:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: هجوم على السفارة الأميركية في إسرائيل.. هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو ينتشر: هجوم على السفارة الأميركية في إسرائيل.. هذه حقيقته
05:00 | 2023-11-04
05/11/2023 02:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
05:00 | 2023-10-29
05/11/2023 02:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24