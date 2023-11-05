ما هو جديد "ميتا" لمنشئي المحتوى على "Reels"؟

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وتتطلع الشركة إلى جذب المزيد من المبدعين، خاصة بالنسبة لمحتوى Reels، إذ تقدم ميتا زيادة في الوصول بصفتها مكافأة للنشر.وتضيف الشركة خيار اختبار A/B الجديد لمنشئي Reels، وذلك لكي تتمكن من تجربة الأساليب الفضلى للمحتوى.ويُعدّ اختبار A/B واحدًا من أساليب التسويق والنشر الشائعة إذ تُعدّل عناصر من المحتوى لمعرفة أي منها يؤدي إلى المزيد من التفاعل.ويستطيع منشئو Reels كتابة 4 تسميات توضيحية مع صور مصغرة مختلفة لمقطع فيديو واحد في الاختبار، ويعرض النظام بعد ذلك كل إصدار على مجموعة فرعية منفصلة من الجمهور لمدة 30 دقيقة.ويُحدَّد الإصدار الفائز في نهاية فترة الاختبار عبر حصوله على العدد الأكبر من مرات التشغيل، ويُعرَض الإصدار ذو الأداء الأفضل لعدد أكبر من المستخدمين خارج مجموعة الاختبار الأولية تلك.ويظهر هذا الإصدار الفائز في حساب منشئ المحتوى ما لم يُغيّره. وتُتاح الميزة في الوقت الحالي عبر الهواتف المحمولة، وتشير الشركة إلى أنها قد توفر مستقبلًا أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء التسميات التوضيحية والصور المصغرة.ويمنحك الاختبار بعض البيانات المفيدة حول الاستجابة الأولية لعناصر محددة، كما يمكنك أيضًا رؤية النتائج الكاملة للاختبار، وذلك لكي تتمكن من التعلم مما نجح ومما لم ينجح.وتُعدّ هذه بمنزلة طريقة جيدة لمساعدة منشئي Reels في تحقيق القدر الأقصى من الأداء، وذلك من خلال توفير رؤية مباشرة لكل تجربة، تُوجّه بعد ذلك أسلوبك في المنشورات المستقبلية.وأضافت ميتا أيضًا طريقة جديدة لإنشاء Reels من مقاطع الفيديو الموجودة، إذ يمكن لصناع المحتوى تحديد محتواهم بصفته مصدرًا عند إنشاء Reels، الأمر الذي يسمح له بالاختيار من مقاطع الفيديو الموجودة لديه.ويمكنه بعد ذلك قص المقاطع وتحريرها بتنسيق Reels، مما يُوفّر طريقة أخرى لإنشاء مقاطع Reels.وتطرح ميتا أيضًا "مركز الإنجازات" الجديد في لوحة المعلومات الاحترافية، التي تَعرِض إنجازات المبدعين المختلفة في مكان واحد.وتُعدّ الإنجازات بمنزلة طريقة ميتا لتحفيز سلوكيات وأنواع منشورات محددة، من خلال تحفيز منشئي المحتوى بالمكافآت والشارات أثناء البث.وأضافت الشركة أيضًا عنصرًا جديدًا لإدارة المحتوى إلى لوحة المعلومات الاحترافية، إذ يمكن لصانع المحتوى رؤية جميع المنشورات في مكان واحد، وذلك لمعرفة مستوى الأداء واتخاذ إجراءات، مثل إخفاء المنشورات من حسابه أو نقلها إلى سلة المهملات.ويحصل منشئو المحتوى أيضًا على المزيد من البيانات حول كيفية عمل المحتوى عبر فيسبوك، إذ تَمنَح المنصة المستخدمين عرضًا لمدة 90 يومًا.وتتضمن نقاط البيانات الجديدة الأخرى كيفية أداء المقطع مقارنةً بمقاطع الفيديو الأخرى لمنشئ المحتوى، ومقياس الاحتفاظ بالمشاهد الذي يوضح متى انخفض عدد المشاهدين، وعدد مرات المشاهدة التي تتضمن عمليات إعادة تشغيل المقطع.