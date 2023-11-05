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تكنولوجيا وعلوم

كيف يمكن لمواقف السيارات تحت الأرض تدفئة المنازل؟

Lebanon 24
05-11-2023 | 01:02
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أظهرت دراسة جديدة أن مواقف السيارات تحت الأرض في برلين تنتج قدرًا كبيرًا من الحرارة، بحيث يمكنها تزويد آلاف المنازل بالكهرباء الحرارية الأرضية النظيفة.

 

والحرارة المنبعثة من محركات السيارات تجعل مواقف السيارات في المدينة أكثر سخونة من الأرض المحيطة بها، مما يؤدي بدوره إلى رفع درجة حرارة المياه الجوفية، قد يشكل هذا تهديدًا لجودة المياه، ولكنه يمثل أيضًا فرصة - باستخدام المضخات الحرارية لاستخراج الطاقة واستخدامها لتدفئة المنازل. 

 

يقول ماكسيميليان نويثين، عالم الجيولوجيا من جامعة مارتن لوثر هالي-فيتنبرج: "سيكون لهذا ميزة استخراج الطاقة من المياه الجوفية وبالتالي تبريدها وتحسين جودتها". 

 

يوضح نويثين قائلاً: "تعمل مواقف السيارات العامة تحت الأرض على تسخين المياه الجوفية أكثر من المرافق الخاصة لأنها غالبًا ما تكون أعمق وتتوقف السيارات هناك لفترات زمنية أقصر".

 

وتشهد درجات حرارة المياه الجوفية في المدن الأوروبية ارتفاعا منذ عقود نتيجة للاحتباس الحراري، وهو ما يمكن أن يؤثر على نوعية المياه الجوفية التي نستمد منها أجزاء كبيرة من مياه الشرب لدينا. 

 

في حين أن الحرارة الناتجة عن المياه الجوفية وحدها لا تكفي لتغطية احتياجات التدفئة لمدينة مثل برلين، يعتقد الباحثون أن إمكانات الطاقة الحرارية الأرضية تتجاوز هذا بكثير وأنها يمكن أن تقدم مساهمة كبيرة في توفير الحرارة المستدامة.

 

وفي أماكن أخرى من أوروبا، تقوم كرواتيا ببناء محطة للطاقة الحرارية الأرضية بقدرة 16 ميجاوات مدعومة بتمويل قدره 30 مليون يورو، في حين تهدف المجر إلى استبدال حوالي 1 إلى 1.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بالطاقة الحرارية الأرضية سنويا.

 

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من أكبر محطة للتدفئة بالطاقة الحرارية الأرضية في أوروبا، في مدينة آرهوس في الدنمارك، بحلول عام 2030، مع القدرة على تغطية 30% من احتياجات المنطقة من الطاقة. (وكالات)

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