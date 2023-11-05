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تكنولوجيا وعلوم

يوتيوب يتيح البحث عن الموسيقى عبر الدندنة

Lebanon 24
05-11-2023 | 03:00
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هل سبق أن علقت في ذهنك أغنية جذابة، ولكنك لا تستطيع تذكر اسم الأغنية أو كلماتها؟

 

يقدم YouTube الآن طريقة رائعة للعثور على تلك الأغنية من خلال طنينها أو "دندنتها".

 

حيث قدم ميزة تتيح لك البحث عن أغنية باستخدام براعتك الصوتية فقط - نعم، هذا يعني أنه يمكنك الهمهمة أو الغناء أو حتى صفير اللحن، وسيعمل YouTube بسحره للعثور على الأغنية التي تبحث عنها.

 

علاوة على ذلك، من المهم ملاحظة أن هذه الميزة تعمل حصريًا على تطبيق YouTube للجوال وليست متوفرة على إصدار الويب.

 

1.افتح تطبيق يوتيوب

 2.انتقل إلى زر البحث

3.تمكين الوصول إلى الميكروفون

بجانب شريط البحث، انقر على أيقونة الميكروفون لاستخدام ميزة الهمهمة للبحث. قد يتعين عليك منح YouTube الإذن لاستخدام الميكروفون الخاص بك لهذا الغرض. إذا كنت قلقًا بشأن الخصوصية، فيمكنك السماح بالوصول إلى الميكروفون أثناء استخدام التطبيق فقط، أو إيقاف تشغيله بعد استخدام الميزة.

 4.همهمة أو غناء أو صفير اللحن

 5.قم بمراجعة النتيجة واختيارها

سيقدم لك YouTube قائمة بالنتائج التي يعتقد أنها تتوافق مع موسيقاك. في معظم الحالات، يقوم بعمل رائع في تحديد الأغنية. إذا كان هذا صحيحا، فما عليك سوى النقر على النتيجة للوصول إلى الأغنية. إذا لم يتم الأمر بشكل صحيح، فانقر على أيقونة الميكروفون مرة أخرى وحاول طنين النغمة مرة أخرى.

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