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تكنولوجيا وعلوم

واتساب يبدأ قريبًا طرح ميزة التحقق عبر البريد الإلكتروني

Lebanon 24
05-11-2023 | 04:00
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كشف تقرير حديث عن أنه يُطلب من بعض المستخدمين الذين يستخدمون الإصدار التجريبي من WhatsApp التحقق من حساباتهم باستخدام رسائل البريد الإلكتروني الشخصية الخاصة بهم، ويبدو أنه طرح محدود لهذه الميزة، على الرغم من أن عددًا قليلاً فقط من مستخدمي الإصدار التجريبي أبلغوا عن الحداثة.

 

وكانت هناك تقارير مبكرة بخصوص التحقق من البريد الإلكتروني، ما يشير إلى أن فريق واتساب كان يعمل على نظام التحقق من البريد الإلكتروني منذ آب، وتهدف طريقة التحقق الجديدة إلى تطبيق طبقة أخرى من الأمان على حسابات المستخدمين، وسيجعل اختراق الحسابات أمرًا أكثر صعوبة.

 

وعلى الرغم من أن عملية الطرح محدودة جدًا في الوقت الحالي، إلا أننا نتوقع أن يصل نظام التحقق إلى جميع المستخدمين عاجلاً وليس آجلاً، أما بالنسبة لطريقة التحقق نفسها، فهي تبدو وكأنها عملية مباشرة، ما عليك سوى كتابة بريدك الإلكتروني وانتظار التحقق في صندوق الوارد الخاص بك، هذا كل شيء. (وكالات)

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