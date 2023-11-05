26
o
بيروت
25
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
19
o
بعلبك
25
o
بشري
26
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
ماذا يحدث للدماغ البشري أثناء مكالمات Zoom؟
Lebanon 24
05-11-2023
|
07:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت دراسة جديدة أن الدماغ لا يعالج محادثات Zoom، وتلك التي تُجرى وجها لوجه، بالطريقة نفسها.
وتسلط نتائج الدراسة التي أجريت في جامعة Yale، الضوء على مدى أهمية التواصل الشخصي لكيفية تفاعلنا بشكل طبيعي مع الآخرين.
Advertisement
وتقول عالمة الأعصاب جوي هيرش، المعدة الرئيسية للدراسة المنشورة: "إن الأنظمة الاجتماعية للدماغ البشري تكون أكثر نشاطا خلال اللقاءات الشخصية الحية الحقيقية مقارنة بمحادثات Zoom. إن تمثيل الوجوه عبر الإنترنت، على الأقل مع التكنولوجيا الحالية، لا يتمتع بـ"امتياز الوصول" نفسه إلى الدوائر العصبية الاجتماعية في الدماغ".
وأوضح الباحثون أن معظم الدراسات السابقة التي استخدمت التصوير العصبي لتسجيل نشاط الدماغ أثناء التفاعلات الاجتماعية شملت أفرادا وليس أزواجا.
وفي الدراسة الحديثة، قارن الباحثون كيفية تفاعل شخصين مع بعضهما البعض في الوقت الفعلي. وتمتع المشاركون (عددهم 28 شخصا) بصحة جيدة، وكان من بينهم مختلف الأعمار والأجناس والأعراق.
وكشفت فحوصات الدماغ للأشخاص الذين أجروا محادثات وجها لوجه عن مستويات أعلى من النشاط العصبي المتزامن، وهو ما يفسره الباحثون على أنه علامة على زيادة تبادل الإشارات الاجتماعية.
ويقول الفريق إن التفاعل الاجتماعي مهم، ونحن البشر مخلوقات اجتماعية في جوهرنا، حيث تتكيف أدمغتنا لمعالجة إشارات الوجه الديناميكية التي نواجهها في التفاعلات اليومية مع الآخرين. (روسيا اليوم)
صحة
تكنولوجيا وعلوم
Advertisement
الأكثر قراءة
بولا يعقوبيان وزوجها "مثل روميو وجولييت"... وصور رومانسية من زفافها تُعرض للمرة الأولى!
Lebanon 24
بولا يعقوبيان وزوجها "مثل روميو وجولييت"... وصور رومانسية من زفافها تُعرض للمرة الأولى!
16:42 | 2023-11-04
04/11/2023 04:42:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خطاب نصرالله.. هؤلاء إتصلوا بـ"حزب الله"!
Lebanon 24
بعد خطاب نصرالله.. هؤلاء إتصلوا بـ"حزب الله"!
12:41 | 2023-11-04
04/11/2023 12:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل على إثرها إلى المستشفى.. فنان شهير يتعرّض لوعكة صحية وابنته تطلب الدعاء
Lebanon 24
نقل على إثرها إلى المستشفى.. فنان شهير يتعرّض لوعكة صحية وابنته تطلب الدعاء
11:48 | 2023-11-04
04/11/2023 11:48:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. مداهمة منزل إبراهيم الصقر في زحلة وهكذا بدا المشهد
Lebanon 24
بالصور.. مداهمة منزل إبراهيم الصقر في زحلة وهكذا بدا المشهد
16:18 | 2023-11-04
04/11/2023 04:18:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة تكشفها قناة "المنار" عن صاروخ لـ"حزب الله".. إليكم تفاصيلها
Lebanon 24
مفاجأة تكشفها قناة "المنار" عن صاروخ لـ"حزب الله".. إليكم تفاصيلها
13:29 | 2023-11-04
04/11/2023 01:29:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
09:00 | 2023-11-05
لا أحد يعرف كيف.. لماذا يصعب "تنظيم التكنولوجيا" الأكثر تدميراً في التاريخ؟
04:00 | 2023-11-05
واتساب يبدأ قريبًا طرح ميزة التحقق عبر البريد الإلكتروني
02:00 | 2023-11-05
يوتيوب يتيح البحث عن الموسيقى عبر الدندنة
00:02 | 2023-11-05
كيف يمكن لمواقف السيارات تحت الأرض تدفئة المنازل؟
23:00 | 2023-11-04
ما هو جديد "ميتا" لمنشئي المحتوى على "Reels"؟
16:51 | 2023-11-04
جديد "ناسا".. خدمة بث مباشر مجانية
فيديو
الجميّل: جولة ميقاتي تهدف الى منع تمدد النيران للبنان
Lebanon 24
الجميّل: جولة ميقاتي تهدف الى منع تمدد النيران للبنان
09:20 | 2023-11-04
05/11/2023 17:51:39
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: هجوم على السفارة الأميركية في إسرائيل.. هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو ينتشر: هجوم على السفارة الأميركية في إسرائيل.. هذه حقيقته
04:00 | 2023-11-04
05/11/2023 17:51:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
04:00 | 2023-10-29
05/11/2023 17:51:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24