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صحة

ماذا يحدث للدماغ البشري أثناء مكالمات Zoom؟

Lebanon 24
05-11-2023 | 07:03
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كشفت دراسة جديدة أن الدماغ لا يعالج محادثات Zoom، وتلك التي تُجرى وجها لوجه، بالطريقة نفسها.

وتسلط نتائج الدراسة التي أجريت في جامعة Yale، الضوء على مدى أهمية التواصل الشخصي لكيفية تفاعلنا بشكل طبيعي مع الآخرين.
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وتقول عالمة الأعصاب جوي هيرش، المعدة الرئيسية للدراسة المنشورة: "إن الأنظمة الاجتماعية للدماغ البشري تكون أكثر نشاطا خلال اللقاءات الشخصية الحية الحقيقية مقارنة بمحادثات Zoom. إن تمثيل الوجوه عبر الإنترنت، على الأقل مع التكنولوجيا الحالية، لا يتمتع بـ"امتياز الوصول" نفسه إلى الدوائر العصبية الاجتماعية في الدماغ".

وأوضح الباحثون أن معظم الدراسات السابقة التي استخدمت التصوير العصبي لتسجيل نشاط الدماغ أثناء التفاعلات الاجتماعية شملت أفرادا وليس أزواجا.

وفي الدراسة الحديثة، قارن الباحثون كيفية تفاعل شخصين مع بعضهما البعض في الوقت الفعلي. وتمتع المشاركون (عددهم 28 شخصا) بصحة جيدة، وكان من بينهم مختلف الأعمار والأجناس والأعراق.
 
وكشفت فحوصات الدماغ للأشخاص الذين أجروا محادثات وجها لوجه عن مستويات أعلى من النشاط العصبي المتزامن، وهو ما يفسره الباحثون على أنه علامة على زيادة تبادل الإشارات الاجتماعية.

ويقول الفريق إن التفاعل الاجتماعي مهم، ونحن البشر مخلوقات اجتماعية في جوهرنا، حيث تتكيف أدمغتنا لمعالجة إشارات الوجه الديناميكية التي نواجهها في التفاعلات اليومية مع الآخرين. (روسيا اليوم) 

صحة

تكنولوجيا وعلوم

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