ماسك يطرح روبوت Grok "المنافس الأقوى" لمنصة ChatGPT

أعلن إيلون ماسك، مؤسس شركة xAI المتخصصة في تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي، عن وصول نسخة تجريبية من أول روبوت للمحادثة من تطوير شركته، تحت اسم Grok.وبحسب تغريدة ماسك، فإن النسخة الحالية من "غروك" هي نسخة تجريبية ستتاح لعدد محدود من المستخدمين، وعلى رأسهم المشتركين في خدمة "بريميوم بلس" المدفوعة من منصة "إكس" الاجتماعية.ونشرت xAI عبر حسابها على "إكس" تفاصيل بشأن روبوتها الأول للدردشة، قائلة: "غروك هو برنامج ذكاء اصطناعي مطور ومدرب على رواية Guide to the Galaxy الشهيرة، مما يجعله يتمتع بحس دعابة وسخرية فائق، سيظهر ذلك في الإجابة عن تساؤلات المستخدمين".وكرر ماسك هذه النقطة بمشاركته لقطة من حواره مع "غروك" بشأن طريقة إعداد "الكوكايين"، وقدم روبوت المحادثة إجابة ساخرة على السؤال.وقال الملياردير الأميركي في تغريدة أخرى إن "غروك" لديه إمكانية وصول شبه آني لجميع البيانات والتغريدات المتوفرة على "إكس"، مما يجعله قادراً على تقديم إجابات مزودة بمعلومات مُحدثة من المنصة.وأشار ماسك إلى أن تلك الميزة ستجعل من "غروك" منافساً أقوى من بقية المنصات الذكية.يُذكر أن مالك منصة "إكس"، هدد بمقاضاة شركة مايكروسوفت، بسبب قيامها باستخدام بيانات من شبكته الاجتماعية بشكل "غير قانوني" على حد وصفه، في تدريب أنظمة شركة OpenAI المطورة لـ ChatGPT.وجاء ذلك بعد قيام شركة البرمجيات الأميركية بإعلان حذف إمكانية استخدام معلنيها لبيانات منصة "إكس" الإعلانية، على خلفية وضع المنصة اجتماعية باقات مدفوعة للمطورين لاستخدام بيانات تغريداتها، وتصل تلك الباقات إلى 42 ألف دولار شهرياً.وخرجت شركة xAI للنور في أيار الماضي، وأعلن ماسك أنها ستركز على تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي "تسهل على البشر فهم الكون"، وينعكس ذلك في أن روبوت "غروك" مدرب على فكرة وأحداث رواية Guide to the Galaxy، والتي تحكي عن بشري، ينتقل في رحلة للفضاء مع صديقه الفضائي، ويخوضون أحداثاً متفرقة في الكون، مستكشفين أسراره، في إطار ساخر.وشركة "إكس إيه آي" ليست المحاولة الأولى لماسك في سوق الذكاء الاصطناعي، حيث أن الملياردير الأميركي كان من مؤسسي شركة OpenAI، وقد أسهم بقرابة 100 مليون دولار في دعم أبحاثها، بحسب تغريدة له، إلا أنه غادرها بعد أن رفض أحد مؤسسيها ومديرها الحالي، سام ألتمان، طلب ماسك بأن يكون مديراً تنفيذياً للشركة، والتي كانت في ذلك الوقت غير هادفة للربح.