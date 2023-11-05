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تكنولوجيا وعلوم

هواتف هواوي تعتبر تطبيق غوغل "فيروساً".. إليكم السبب

Lebanon 24
05-11-2023 | 16:00
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واجه بعض مستخدمي هواتف هواوي الصينية مشكلة غريبة، إذ صنفت هواتفهم تطبيق غوغل، على أنه تطبيق خبيث، وذلك بعد تثبيته من خارج متجر "غوغل بلاي" الرسمي لتطبيقات أندرويد.

المشكلة التي واجهت المستخدمين المتضررين لم تكن مقصورة على هواتف هواوي، وإنما امتدت لعدد من هواتف والأجهزة اللوحية لبعض الشركات الصينية الأخرى، مثل فيفو وأونور، بحسب تقرير لموقع BleepingComputer.
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وأوضح التقرير أن محتوى التحذير الذي ظهر للمستخدمين أكد أنه يجب حذف تطبيق غوغل فوراً، لأنه قادر على إرسال الرسائل النصية سراً، وكذلك يحرض المستخدمين، على تثبيت وشراء محتوى إباحي، وفي بعض الأحيان أشارت الرسالة التحذيرية إلى أن تطبيق غوغل يمكنه الإضرار بخصوصية بيانات المستخدمين.

وقال متحدث رسمي باسم شركة غوغل، إن التحذير لم يأت من متجر غوغل وخدمته لمسح وفحص التطبيقات Play Protect، وإنما من هواتف غير مصرح لها بتثبيت تطبيقات غوغل أو متجرها الرسمي.

ونصح المتحدث باسم غوغل المستخدمين المتضررين بضرورة التواصل المباشر مع مصنعي هواتفهم.

ويُذكر أن هواتف هواوي محرومة بالكامل من استخدام نظام التشغيل أندرويد، وجميع خدمات غوغل، وذلك في إطار إدراج الشركة الصينية ضمن قائمة الحظر التجاري الأميركية منذ أيار 2019، والتي تمنعها من استخدام أية منتجات تدخل في تصنيعها تقنيات أميركية.

وبالتالي فإن وصول تطبيق غوغل لهواتف هواوي، تم من خارج متجر بلاي ستور الرسمي.

في الوقت الذي لم تتمكن خلاله شركة غوغل تحديد طبيعة المشكلة التي صنفت تطبيقها بأنه "برمجية خبيثة (فيروس)" على بعض الهواتف الصينية، خرجت شركة أفاست، المتخصصة في تطوير برمجيات الحماية، لتعترف بأن نظامها الخاص بفحص التطبيقات على عدد من الهواتف الصينية تسبب في اعتبار تطبيق غوغل فيروساً.

وأوضحت شركة برمجيات الحماية أن الجزء البرمجي الخاص بها داخل تطبيق هواوي Optimizer app صنّف تطبيق غوغل، وتحديداً مربع البحث الخاص بغوغل داخل تطبيقها، على أنه برمجية خبيثة يجب حذفها من هواتف هواوي.

وأشارت الشركة إلى أن هذا التحذير ظهر على هواتف مستخدمي هواتف هواوي خارج الصين، مؤكدة بأنها أصدرت بالفعل تحديثاً برمجياً في 30 تشرين الأول الماضي حل المشكلة بشكل نهائي.
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