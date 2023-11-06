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تكنولوجيا وعلوم

مخاوف بشأن تهديدات الذكاء الاصطناعي على المراهقات.. ما السبب؟

Lebanon 24
06-11-2023 | 02:57
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كشف تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، عن انتشار هائل لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في نشر "صور العري"، مما يهدد النساء وخصوصا المراهقات حول العالم، في ظل عدم توصل أغلب دول العالم حتى الآن لقوانين حاكمة ومنظمة لتلك الأدوات.
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ويمكن لبرنامج يعمل بالذكاء الاصطناعي، أن يصنع صورا عارية بناء على تحليلات للصور العادية المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يجعلها تبدو وكأنها حقيقية بدرجة كبيرة ومتناسقة.

وسلطت الصحيفة الأميركية الضوء على المؤثرة على يوتيوب، غابي بيل (26 عاما)، التي شعرت بصدمة كبيرة عندما علمت أن صورة عارية لها انتشرت على الإنترنت، كونها لم تنشر أي صور مماثلة، لتدرك أنها مزيفة.

وأشارت واشنطن بوست، إلى أن بيل حاولت حذف الصورة، لكن زميلها الذي لجأت إليه قال لها إن هناك "حوالي 100 صورة مزيفة لها منتشرة على الإنترنت، وجميعها لها مصدر واحد وهي تطبيقات تعمل بالذكاء الاصطناعي". 
 
ونقلت الصحيفة عن المحللة في مجال الذكاء الاصطناعي، جينيفيف أوه، قولها إن "المواقع الـ10 الأولى التي تنشر صورا إباحية، شهدت زيادة بنسبة 290 بالمئة منذ عام 2018، في ظل انتشار الصور الإباحية المزيفة".
 
وقالت أستاذة القانون في جامعة سان فرانسيسكو، تيفاني لي، لواشنطن بوست: "إننا نواجه مشكلة خطيرة جدا"، محذرة مثل أساتذة قانون آخرين من أن "صور الذكاء الاصطناعي المزيفة لا تخضع لقوانين حقوق الملكية الفكرية في ظل التشابه الكبير بينها، نظرا لأنها تعتمد بالأساس على مجموعة بيانات متاحة لملايين الصور بالفعل". (الحرة) 
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