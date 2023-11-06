يدعم الذكاء الاصطناعي.. إليكم تفاصيل عن تحديث متصفح "برايف"

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أعلنت شركة "برايف سوفت وير" أن متصفح الويب "برايف" يدعم الآن الذكاء الاصطناعي في الإصدار الجديد رقم 1.6 والذي يحمل الاسم "ليو" والمتوفر للحواسيب المكتبية.وأوضحت الشركة الأميركية أن مساعد الذكاء الاصطناعي الذي يعتمد على النموذج اللغوي "إل لاما2" من شركة ميتا، يتيح للمستخدم إمكانيات عديدة مثل تلخيص مواقع الإنترنت ومقاطع الفيديو، وترجمة وتحليل مواقع الإنترنت، والإجابة عن الأسئلة.وأكدت برايف سوفت وير أن متصفح الويب برايف الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي يحافظ على خصوصية البيانات، حيث لن يتم تخزين عنوان "أي بي" أو أية بيانات شخصية يمكن من خلالها الاستدلال على هوية المستخدم.كما أن الأسئلة والمحادثات مع مساعد الذكاء الاصطناعي لن يتم تحزينها على خوادم المتصفح.وتخطط برايف سوفت وير لطرح إصدار مدفوع من متصفح الويب برايف الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي تحت اسم "ليو بريميم"، والذي يعتمد على النموذج اللغوي "كلود إنستانت" من شركة "أنثروبك".ومن مزايا هذا الإصدار أن مساعد الذكاء الاصطناعي يقدم إجابات على الأسئلة المطروحة عليه في وقت أسرع.