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تكنولوجيا وعلوم

بهدف توسيع استخدام "تشات جي.بي.تي".. OpenAI تطلق تطبيقات جديدة

Lebanon 24
07-11-2023 | 04:10
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كشفت شركة أوبن إيه.آي النقاب، الاثنين، عن منتج جديد يمكّن المستخدمين من الوصول إلى "تطبيقات" الذكاء الاصطناعي وفق التفضيلات الشخصية لخدمة أغراض مثل تدريس الرياضيات أو تصميم الملصقات، مما يعكس طموحها لتوسيع نشاط المستهلكين الأفراد.
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وأطلق سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه.آي، تلك التحديثات خلال المؤتمر الأول للمطورين لمختبر الذكاء الاصطناعي، الذي اجتذب 900 مطور من كل أنحاء العالم وشكل أحدث محاولة للشركة للاستفادة من الشعبية التي يتمتع بها روبوت الدردشة تشات جي.بي.تي من خلال تقديم حوافز للبناء في نظامها.

وقال ألتمان إن تشات جي.بي.تي الذي تم إطلاقه في تشرين الثاني 2022، لديه الآن 100 مليون مستخدم نشط أسبوعيا.
وقال ألتمان في كلمته الرئيسية في المؤتمر الذي أقيم في سان فرانسيسكو "في النهاية، ستطلب فقط من الكمبيوتر ما تحتاجه، وسينجز كل هذه المهام نيابة عنك".

وأضاف "نحن نؤمن حقا أن النشر التكراري التدريجي هو أفضل طريقة لمواجهة تحديات السلامة التي يواجهها الذكاء الاصطناعي. ونعتقد أن التحرك بعناية نحو هذا المستقبل ينطوي على أهمية خاصة". (سكاي نيوز عربية) 
 
 
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