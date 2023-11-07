26
o
بيروت
28
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
27
o
بعلبك
12
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
بهدف توسيع استخدام "تشات جي.بي.تي".. OpenAI تطلق تطبيقات جديدة
Lebanon 24
07-11-2023
|
04:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت شركة أوبن إيه.آي النقاب، الاثنين، عن منتج جديد يمكّن المستخدمين من الوصول إلى "تطبيقات" الذكاء الاصطناعي وفق التفضيلات الشخصية لخدمة أغراض مثل تدريس الرياضيات أو تصميم الملصقات، مما يعكس طموحها لتوسيع نشاط المستهلكين الأفراد.
Advertisement
وأطلق سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه.آي، تلك التحديثات خلال المؤتمر الأول للمطورين لمختبر الذكاء الاصطناعي، الذي اجتذب 900 مطور من كل أنحاء العالم وشكل أحدث محاولة للشركة للاستفادة من الشعبية التي يتمتع بها روبوت الدردشة تشات جي.بي.تي من خلال تقديم حوافز للبناء في نظامها.
وقال ألتمان إن تشات جي.بي.تي الذي تم إطلاقه في تشرين الثاني 2022، لديه الآن 100 مليون مستخدم نشط أسبوعيا.
وقال ألتمان في كلمته الرئيسية في المؤتمر الذي أقيم في سان فرانسيسكو "في النهاية، ستطلب فقط من الكمبيوتر ما تحتاجه، وسينجز كل هذه المهام نيابة عنك".
وأضاف "نحن نؤمن حقا أن النشر التكراري التدريجي هو أفضل طريقة لمواجهة تحديات السلامة التي يواجهها الذكاء الاصطناعي. ونعتقد أن التحرك بعناية نحو هذا المستقبل ينطوي على أهمية خاصة". (سكاي نيوز عربية)
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ يهمكم عن شراء الذهب في لبنان.. إليكم آخر معلومة
Lebanon 24
خبرٌ يهمكم عن شراء الذهب في لبنان.. إليكم آخر معلومة
13:54 | 2023-11-06
06/11/2023 01:54:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو مرض فادي إبراهيم.. نقابة الممثلين تكشف ما يعاني منه
Lebanon 24
هذا هو مرض فادي إبراهيم.. نقابة الممثلين تكشف ما يعاني منه
08:41 | 2023-11-06
06/11/2023 08:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... هذه تسعيرته الآن
Lebanon 24
الدولار يرتفع... هذه تسعيرته الآن
09:59 | 2023-11-06
06/11/2023 09:59:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريحٌ يخصّ نصرالله من مسؤول إسرائيليّ.. وهكذا هدّد "حزب الله"!
Lebanon 24
تصريحٌ يخصّ نصرالله من مسؤول إسرائيليّ.. وهكذا هدّد "حزب الله"!
12:06 | 2023-11-06
06/11/2023 12:06:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"الحزب" يردّ على أميركا بفيديو تحذيريّ... هذه هي صواريخ "نور" المضادة للسفن
Lebanon 24
"الحزب" يردّ على أميركا بفيديو تحذيريّ... هذه هي صواريخ "نور" المضادة للسفن
09:34 | 2023-11-06
06/11/2023 09:34:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
01:21 | 2023-11-07
بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي لـ"الدعاية السياسية".. قرار جديد لـ"ميتا"
23:00 | 2023-11-06
مايكروسوفت وInworld يتعاونان لدمج الذكاء الاصطناعي في ألعاب إكس بوكس
16:00 | 2023-11-06
الاستثمار في مجال الفضاء: السعودية تخطو خطوات ثابتة نحو النمو
14:00 | 2023-11-06
يدعم الذكاء الاصطناعي.. إليكم تفاصيل عن تحديث متصفح "برايف"
10:23 | 2023-11-06
صخور من المريخ اصطدمت بالأرض
05:34 | 2023-11-06
تحذير من "الوباء الكبير"... قد يكون "الأكثر فتكا" في تاريخ البشرية!
فيديو
لهذا السبب وزير خارجية تركيا رفض معانقة بلينكن (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب وزير خارجية تركيا رفض معانقة بلينكن (فيديو)
02:22 | 2023-11-07
07/11/2023 12:09:39
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الثانية.. متظاهرون في أميركا حاولوا عرقلة إبحار سفينتي أسلحة لإسرائيل (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الثانية.. متظاهرون في أميركا حاولوا عرقلة إبحار سفينتي أسلحة لإسرائيل (فيديو)
00:42 | 2023-11-07
07/11/2023 12:09:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الجميّل: جولة ميقاتي تهدف الى منع تمدد النيران للبنان
Lebanon 24
الجميّل: جولة ميقاتي تهدف الى منع تمدد النيران للبنان
09:20 | 2023-11-04
07/11/2023 12:09:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24