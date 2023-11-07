تيك توك تغلق صندوقها للمبدعين بقيمة مليار دولار

كشفت شركة تيك توك أن صندوق Creator Fund للمبدعين الذي تبلغ قيمته مليار دولار سينتهي في 16 كانون الأول 2023، فيما قالت المتحدثة باسم TikTok، ماريا يونج، إن منشئي المحتوى في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا لن يتمكنوا بعد الآن من تحقيق الدخل من المحتوى الخاص بهم من خلال الصندوق الأصلي، ولم يتأثر مستخدمو TikTokers في إيطاليا وإسبانيا بالتغيير، وفقا لتقرير ذا فيرج.

وتم تقديم صندوق المبدعين في الأصل في عام 2020، حيث وعدت الشركة بدفع مليار دولار على مدار ثلاث سنوات للأشخاص الذين يصنعون المحتوى المنتشر على التطبيق، لكن خلال الفترة الماضية لاحظ المؤثرون وغيرهم من منشئي المحتوى انخفاض العوائد، وفي بعض الأحيان مجرد بضعة دولارات مقابل ملايين المشاهدات، فيما لم ترد TikTok على الأسئلة حول ما إذا كانت قد دفعت المليار دولار بالكامل.

وبحسب التقرير ففي شباط من هذا العام، قدمت المنصة طريقة جديدة لتحقيق الدخل قالت إنها ستؤدي إلى دفعات أعلى للمبدعين المشهورين: وأصبح برنامج الإبداع على عكس الصندوق الأصلي.

ويتطلب برنامج الإبداع من المبدعين إنشاء مقاطع فيديو أطول من دقيقة واحدة وهو فرق ملحوظ بالنسبة للتطبيق الذي انتشر لأول مرة من خلال مقاطع قصيرة، وبدلاً من الإعلان عن مجموعة من الأموال التي تخرج منها المدفوعات، قالت TikTok إن الأرباح ستعتمد على المشاهدات ومقاييس المشاركة الأخرى.

ومنذ إطلاق النظام الجديد، قامت TikTok بدعوة المبدعين المؤهلين للانتقال إلى برنامج الإبداع، ويقول يونغ إن منشئي المحتوى يمكنهم كسب 20 ضعف المبلغ الذي كانوا يكسبونه في ظل الصندوق الأصلي.

وقال إن صندوق TikTok الأصلي الذى يعد في طريقه للخروج حاليا ليس مفاجئًا، فقد كان البرنامج مقتصرًا على التزام لمدة ثلاث سنوات مع مبلغ محدد للتبرع به، وسيتمكن منشئو المحتوى في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا الذين يشكلون جزءًا من الصندوق من الانتقال إلى برنامج الإبداع.