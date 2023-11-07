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تكنولوجيا وعلوم

AirTag يساعد كنديًا على استعادة سيارته المسروقة

Lebanon 24
07-11-2023 | 16:00
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كشف تقرير حديث إن أداة تعقب العناصر AirTag من أبل  تمكنت من مساعدة شخص في تعقب سيارته المسروقة، حيث يقول رجل في كندا إنه استيقظ وأدرك أن سيارته قد سُرقت، ولكن بفضل  AirTag، تمكن من استعادتها بعد ساعات قليلة فقط، وفقاً لموقع 9to5mac.

 

كما ذكرت قناة  CTV News، قرر "سامر منصور" وضع AirTag في سيارته منذ حوالي ستة أشهر، وأوضح سامر أنه كان يعتني بابنه عندما نزل على عجل من سيارته وترك نافذة السائق مفتوحة، وانتهى الأمر إلي سرقة السيارة.

 

في صباح اليوم التالي، كان شقيق سامر أول من أدرك اختفاء السيارة، قام سامر بالتحقق من تطبيق Find My، ورأى أنه موجود في فندق في الشارع، واتصل بالشرطة أثناء توجهه إلى هذا الاتجاه.

 

وتمكنت الشرطة من استعادة السيارة و"معظم" متعلقات سامر عندما وصلوا إلى الفندق، قال سامر: "من السهل ألا تقلق بشأن الأمور عندما يكون هناك شيء أكبر أو عندما تكون هناك حالة طوارئ عائلية، ولا تدرك ذلك، فقط كن حذرا."

 

تأتي قصة سمير بعد أيام فقط من إعلان قادة واشنطن العاصمة عن خطتهم لتوزيع AirTags مجانًا لمكافحة سرقة السيارات.

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