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تكنولوجيا وعلوم

شركة "Adobe" في دائرة الاتهام... ما علاقة الحرب في غزة بهذا الأمر؟

Lebanon 24
08-11-2023 | 07:22
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تتعرض شركة Adobe، الرائدة عالميا في مجال الوسائط الرقمية، لانتقادات واسعة بسبب بيعها صورا "واقعية للغاية" تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لـ"الحرب الإسرائيلية الفلسطينية".

وتجد الشركة الآن نفسها في دائرة الاتهام بسبب صور الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تزيد من تدفق المعلومات الخاطئة والمضللة بشأن وضع إنساني حساس.
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وأفاد موقع Interesting Engineering أن هناك موجة من صور الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تغذي الأخبار المزيفة وتنشر معلومات مضللة.

وتبيع شركة البرمجيات العملاقة Adobe صورا تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي للحرب بين إسرائيل وحماس، بحسب ما ذكره موقع الأخبار الأسترالي Crikey، وهو ما يعد مثالا صادما ومستهجنا أخلاقيا لشركة تستفيد بشكل مباشر من انتشار المعلومات المضللة عبر الإنترنت. (روسيا اليوم)
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