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علماء يكشفون السبب المباشر لانقراض الديناصورات... ما هو؟

Lebanon 24
08-11-2023 | 10:00
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توصل فريق من العلماء بناءً على نتائج تحليل الرواسب الرسوبية، بأن انفجار كويكب عملاق لم يكن السبب، الذي أدى إلى موت الديناصورات وحيوانات أخرى من العصر الطباشيري.
ويعتقد العلماء أن السبب الرئيسي لانقراض العصر الطباشيري - الباليوجيني كان سقوط كويكب يبلغ قطره 10- 15 كيلومترًا على الأرض. وتم العثور على موقع الارتطام المعروف باسم "فوهة تشيكشولوب"، في عام 1978، في شبه جزيرة يوكاتان جنوبي المكسيك.
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وبحسب العلماء كان سبب الانقراض هو سحابة من غبار السيليكات الصغير، الذي غلّف الأرض بعد اصطدامه بها. (سبوتنيك)

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