حيل بسيطة تحمي الحسابات من الاختراق.. هذا ما يجب استخدامه

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بدأت شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني، مؤخراً في حث مستخدمي الإنترنت على استخدام الرموز التعبيرية، في كلمات المرور لمضاعفة قوتها وتسهيل تذكرها.يقول ستان كامينسكي من شركة "كاسبرسكي" للتكنولوجيا، إنه نظراً لوجود الآلاف من الرموز التعبيرية المتاحة، مقارنةً بعدد قليل من الحروف والأرقام، فمن الصعب على المتسللين تخمينها أو الحصول عليها.وأضاف: "عندما يحاول المتسللون اختراق كلمة مرور تحتوي على أحرف وأرقام وعلامات ترقيم، يكون هناك أقل من 100 شكل مختلف لكل رمز يحتاجون إلى اختياره. ولكن هناك أكثر من 3600 رمز تعبيري، لذلك فإن إضافة أحد هذه الرموز التعبيرية إلى كلمة المرور الخاصة بك يجبر المتسللين على المرور، عبر حوالي 3700 متغيراً لكل رمز، وهذا يصعب عليهم مهمة الاختراق إلى حد بعيد”ونصح كامينسكي باختيار جملة، ثم إدخالها في مترجم الرموز التعبيرية، لتحويلها إلى سلسلة من الرموز التعبيرية، التي يمكنك استخدامها بعد ذلك ككلمة مرور جديدة وأكثر أماناً.ومع ذلك، هناك بعض الجوانب السلبية لاستخدام الرموز التعبيرية ككلمة مرور.. فعلى سبيل المثال، لا تسمح لك جميع مواقع الويب باستخدامها، بما في ذلك موفري خدمة البريد الإلكتروني المشهورين، مثل “جيميل” و “أوت لوك”، لذا فهي لا تعتبر حلاً شاملاً.ويؤكد خبراء الأمن السيبراني، على ضرورة تفعيل إجراءات الأمان الإضافية، مثل المصادقة الثنائية، لزيادة أمان الحساب، وجعل مهمة المخترقين أكثر صعوبة، وفق ما أوردت صحيفة “ميرور” البريطانية.