أشياء يجب معرفتها عن مقاطع الفيديو المزيفة





فيما يلي مجموعة من الأشياء التي يجب معرفتها عن مقاطع الفيديو المزيفة، وفق موقع “غادجيتس ناو” الإلكتروني:

Advertisement ما هي مقاطع الفيديو المزيفة؟ لا تعتبر مقاطع الفيديو المزيفة ظاهرة جديدة، فهي موجودة منذ زمن، إلا أن التقدم التكنولوجي جعلها متطورة إلى حد كبير.فيما يلي مجموعة من الأشياء التي يجب معرفتها عن مقاطع الفيديو المزيفة، وفق موقع “غادجيتس ناو” الإلكتروني:ما هي مقاطع الفيديو المزيفة؟



كيف تتم صناعة مقاطع الفيديو المزيفة العميقة؟

عبارة عن مقاطع فيديو يتم إنشاؤها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) لاستبدال شكل الشخص أو صوته بشخص آخر، مما يجعله يبدو كما لو أنه قال أو فعل أشياء، لم يقلها أو يفعلها أبداً.كيف تتم صناعة مقاطع الفيديو المزيفة العميقة؟

يتم إنشاء مقاطع الفيديو المزيفة باستخدام مجموعة من شبكات التشفير وفك التشفير. تقوم شبكة التشفير بتحليل محتوى المصدر، مثل الوجه الأصلي، وتستخرج الميزات والتمثيلات الأساسية. يتم بعد ذلك تمرير هذه الميزات إلى شبكة وحدة فك التشفير، التي تولد محتوى جديداً.

يتم تكرار هذه العملية لكل إطار من الفيديو لضمان الاستمرارية. تعمل شبكات التشفير من خلال وجود شبكة مولدات تنشئ محتوى مزيفاً، وشبكة تمييزية تحاول التمييز بين المحتوى المزيف والمحتوى الحقيقي.

كيفية اكتشاف التزييف العميق

لاكتشاف التزييف العميق، يمكنك البحث عن التناقضات المرئية والصوتية، بالإضافة إلى العلامات الأخرى، على النحو التالي:

ابحث عن تعابير الوجه

تحقق من عدم وجود تعبيرات وجه غير طبيعية، أو مزامنة شفاه غير متطابقة.

استمع إلى الصوت بعناية لرصد التناقضات

عندما تكون في شك بشأن مقطع فيديو، ابحث عن التناقضات في الصوت. استمع للتغيرات في النغمة، أو طبقة الصوت، أو أنماط الكلام غير الطبيعية.

تحقق من المناطق المحيطة حيث تم تصوير الفيديو

ابحث عن التشوهات البصرية أو عدم وضوح الرؤية، أو الإضاءة غير المتناسقة، وتأكد ما إذا كان الشخص الموجود في الفيديو يمكن أن يكون في تلك المناطق المحيطة أم لا.