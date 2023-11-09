Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

أشياء يجب معرفتها عن مقاطع الفيديو المزيفة

Lebanon 24
09-11-2023 | 03:34
A-
A+
Doc-P-1128182-638351157546897686.jpg
Doc-P-1128182-638351157546897686.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لا تعتبر مقاطع الفيديو المزيفة ظاهرة جديدة، فهي موجودة منذ زمن، إلا أن التقدم التكنولوجي جعلها متطورة إلى حد كبير.

فيما يلي مجموعة من الأشياء التي يجب معرفتها عن مقاطع الفيديو المزيفة، وفق موقع “غادجيتس ناو” الإلكتروني: 
Advertisement
ما هي مقاطع الفيديو المزيفة؟ 
عبارة عن مقاطع فيديو يتم إنشاؤها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) لاستبدال شكل الشخص أو صوته بشخص آخر، مما يجعله يبدو كما لو أنه قال أو فعل أشياء، لم يقلها أو يفعلها أبداً.
كيف تتم صناعة مقاطع الفيديو المزيفة العميقة؟
 
يتم إنشاء مقاطع الفيديو المزيفة باستخدام مجموعة من شبكات التشفير وفك التشفير. تقوم شبكة التشفير بتحليل محتوى المصدر، مثل الوجه الأصلي، وتستخرج الميزات والتمثيلات الأساسية. يتم بعد ذلك تمرير هذه الميزات إلى شبكة وحدة فك التشفير، التي تولد محتوى جديداً.
يتم تكرار هذه العملية لكل إطار من الفيديو لضمان الاستمرارية. تعمل شبكات التشفير من خلال وجود شبكة مولدات تنشئ محتوى مزيفاً، وشبكة تمييزية تحاول التمييز بين المحتوى المزيف والمحتوى الحقيقي.
كيفية اكتشاف التزييف العميق
لاكتشاف التزييف العميق، يمكنك البحث عن التناقضات المرئية والصوتية، بالإضافة إلى العلامات الأخرى، على النحو التالي: 
ابحث عن تعابير الوجه
تحقق من عدم وجود تعبيرات وجه غير طبيعية، أو مزامنة شفاه غير متطابقة.
استمع إلى الصوت بعناية لرصد التناقضات
عندما تكون في شك بشأن مقطع فيديو، ابحث عن التناقضات في الصوت. استمع للتغيرات في النغمة، أو طبقة الصوت، أو أنماط الكلام غير الطبيعية.
تحقق من المناطق المحيطة حيث تم تصوير الفيديو
ابحث عن التشوهات البصرية أو عدم وضوح الرؤية، أو الإضاءة غير المتناسقة، وتأكد ما إذا كان الشخص الموجود في الفيديو يمكن أن يكون في تلك المناطق المحيطة أم لا.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:13 | 2023-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2023-11-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:32 | 2023-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2023-11-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
02:57 | 2023-11-09
00:49 | 2023-11-09
23:00 | 2023-11-08
16:00 | 2023-11-08
14:00 | 2023-11-08
10:00 | 2023-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24