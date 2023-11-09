مجدداً.. تطبيق "واتساب" يدرس إمكانية عرض إعلانات داخل تطبيقها

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صرح ويل كاثكارت، مدير واتساب، بأن خدمة التراسل الفوري تنظر في إمكانية عرض إعلانات داخل مساحة تحديث الحالة Status، أو في قنوات التراسل الجماعية Channels.وأشار كاثكارت في تصريحات لموقع برازيلي، إلى أن واتساب تستبعد تماماً عرض الإعلانات داخل المحادثات الشخصية للمستخدمين، لأن هذا "ليس الأسلوب الأمثل لتحقيق الأرباح من الخدمة".وأوضح مدير واتساب أن القنوات "Channels" تعد مساحة مناسبة لعرض الإعلانات، إذ قد يفكر منشئوها في جعلها مدفوعة، بحيث يحتاج المستخدم لدفع مقابل مالي أو اشتراك دوري، للانضمام إليها، كما قد يلجأون لإجراء إعلانات للترويج لقنواتهم لتوسيع نطاق انتشارها.يذكر أن كاثكارت تطرق إلى احتمالية عرض الإعلانات داخل مساحة تحديث الحالة على واتساب أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، إلا أن الأمر لم يخرج عن كونه مجرد تصريحات لم تتحول إلى قرارات على أرض الواقع.وتعتبر واتساب أحد أهم وأكبر منصات شركة ميتا، حيث يتخطى عدد مستخدميها ملياري مستخدم، إلا أن الشركة لم تحقق أرباحاً مباشرة من خلالها عبر عرض الإعلانات، فحتى الآن تكتفي فقط ببعض الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال، من خلال إصدار "واتساب بيزنس"، مثل تسهيل تواصل الجمهور مع الشركات عبر أزرار تفاعلية في هيئة أرقام الشركات، تظهر أمام الجمهور على بعض منصات الشركة الاجتماعية، مثل فيسبوك وإنستغرام.وكانت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية قد نقلت عن مصادر مطلعة أن فرق العمل في ميتا تبحث إمكانية عرض إعلانات في قوائم المحادثات مع جهات الاتصال داخل واتساب، لكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن ذلك، وهو ما نفاه كاثكارت في منشور عبر حسابه الرسمي على "إكس".يُذكر أن واتساب تعرض لهجوم شرس من جانب المستخدمين في 2021، عندما قامت الخدمة بتعديل سياسات تعاملها مع بيانات المستخدمين، مما يسهل على ميتا، الشركة المالكة لها، باستخدام تلك البيانات في استهداف المستخدمين بالإعلانات على فيسبوك وغيره من منصات اجتماعية. وأدى هذا التعديل إلى تراجع عدد مستخدمي واتساب في ذلك الوقت، إلى جانب تقدم منافسيها، وعلى رأسهم تليجرام وسيجنال.وقدمت ميتا مؤخراً مزايا جديدة لواتساب تحسن من تجربة المستخدمين على متنه، مثل ميزة التراسل مع روبوتات دردشة تتخذ لنفسها شخصيات افتراضية، وذلك في إطار توجه الشركة بشكل ملحوظ ناحية الذكاء الاصطناعي، حيث أطلقت أيضا مساعدها الذكي Meta AI، وتلك الروبوتات البرمجية متاحة حالياً على ماسنجر ومحادثات انستجرام الشخصية.