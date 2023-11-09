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تكنولوجيا وعلوم
3 نماذج.. سامسونغ تدخل سباق الذكاء الاصطناعي عبر سامسونغ هاوس
Lebanon 24
09-11-2023
|
16:00
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كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية نموذجها الأول للذكاء الاصطناعي، تحت اسم Samsung Gauss، نسبة إلى عالم الرياضيات الألماني الشهير كارل فريدريش غاوس (1777 - 1855).
وخلال النسخة السابعة من مؤتمرها السنوي للذكاء الاصطناعي SAIF 2023، أشارت الشركة الكورية إلى أن اسم نموذجها الجديد يعكس رؤيتها الساعية نحو استخدام المعرفة المتوفرة للبشرية، لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي قادرة على تطوير حياة المستخدمين في كل مكان.
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وأوضحت سامسونج أن نموذجها الجديد، المطور بواسطة ذراعها البحثي Samsung Research، يُستخدم حالياً داخل الشركة، لرفع إنتاجية الموظفين، على أن يتم توسيع استخدامه ليدخل إلى قلب عدد من التطبيقات على متن منتجاتها مستقبلاً.
3 نماذج ذكية
المساعد الذكي "سامسونغ غاوس" مكون من ثلاثة أجزاء، الأول هو Samsung Gauss Language والثاني Samsung Gauss Code، بينما الثالث هو Samsung Gauss Image.
النموذج الأول "غاوس للغة" يقدم مزايا متعددة في التعامل مع النصوص، إذ يرفع إنتاجية العمل من خلال تسهيل كتابة رسائل البريد الإلكتروني، وتلخيص المستندات والترجمة، كما أنه من الممكن أن يسهم بشكل كبير في تحسين تجربة المستخدم، من خلال توفير تجربة أذكى في التحكم في الأجهزة.
ويسمح النموذج اللغوي بتشغيله محلياً على جهاز المستخدم، أو عبر اتصاله بخوادم الشركة عبر الحوسبة السحابية.
أما نموذج "غاوس كود"، فهو مطور لمساعدة المطورين في عمليات كتابة ومراجعة الأكواد البرمجية. كما اعتمدت عليه الشركة لتطوير مساعد ذكي أسمته Code.i، والذي يتيح كتابة الأكواد بشكل سهل وسريع، عبر واجهة استخدام بسيطة وتفاعلية، تظهر أوامر يمكن استخدامها مباشرة لوصف الكود المطلوب كتابته، أو إنشاء طلبات لاختبار الأكواد البرمجية.
ويأتي اسم النموذج الأخير "غاوس إيمدج" ليعبر عن قدراته المتخصصة في إنشاء الصور وتحريرها، وكذلك تغيير نمط تصميمها أو رسمها، مع إمكانية إضافة تعديلات عليها، ورفع جودتها بسهولة.
هواتف Galaxy S
وأكدت الشركة أن النماذج الثلاثة يمكن تشغيلها محلياً على أجهزة المستخدمين، لحماية خصوصية بياناتهم، موضحة أنها تعمل مع فريقها AI Red Team لكشف الثغرات في النماذج الذكية، للتأكد من سلامة تجارب المستخدمين مع نماذجها الذكية.
وأشارت سامسونج إلى استكشافها لمختلف الجوانب الأمنية لعمليات جمع البيانات وتطوير النماذج الذكية وتشغيلها، وصولاً إلى تقديم الردود والمحتوى إلى المستخدم، للتأكد من حصوله على تجربة آمنة بالكامل.
ويأتي ذلك قبيل أشهر قليلة من مطلع 2024، وهو الموعد السنوي لإطلاق الشركة الكورية الجنوبية لهواتفها الذكية الرائدة من عائلة Galaxy S، إذ من المتوقع وصول عائلة هواتف غلاكسي S24 بحلول كانون الثاني المقبل، مما يرجح أن تكون تلك الهواتف هي أولى منتجات الشركة التي تقدم في قلبها مزايا ذكاء اصطناعي.
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