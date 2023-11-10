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تكنولوجيا وعلوم

هاتف مصفح يظهر في الأسواق العالمية قريبا

Lebanon 24
10-11-2023 | 02:14
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بدأت Ulefone بالترويج لهاتفها الجديد الذي حصل على هيكل متين جدا، وجهّز ببطارية كبيرة وكاميرات رؤية ليلية.

ويتميز الهاتف بهيكل شديد المتانة محمي بإطارات معدنية وملحقات مطاطية، ويأتي الهيكل مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69K، أبعاده (175.2/83.4/18.8) ملم، وزنه 409.
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ومن الأمور المميزة فيه أيضا هو كاميرته الأساسية الثلاثية العدسة التي أتت بدقة (108+5+5) ميغابيكسل وفيها عدسة للتصوير الليلي وعدسة لتصوير الماكرو، إضافة إلى كاميرته الأمامية التي جاءت بدقة 32 ميغابيكسل.
 
وحصل على شاشة IPS LCD بمقاس 6.58 بوصة، دقة عرضها (2408/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها 401 شمعة/م تقريبا، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass 5 المضاد للصدمات والخدوش.

يعمل الهاتف بنظام Android 13، ومعالج Mediatek MT6877V Dimensity 7050، ومعالج رسوميات Mali-G68 MC4، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 512 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
 
وزوّد أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 9600 ميلي أمبير تكفيه ليعمل لأسبوعين تقريبا بالشحنة الواحدة، ويمكن شحن البطارية بشاحن سريع باستطاعة 15 واطا أو عبر شاحن لاسلكي، وسعر هذا الهاتف في الأسواق العالمية سيكون نحو 370 يورو. (روسيا اليوم) 
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