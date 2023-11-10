وفاة قائد مهمة "أبولو 8" الشهيرة... ماذا تعرفون عن رائد الفضاء فرانك بورمان؟

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توفي رائد الفضاء الأميركي فرانك بورمان عن عمر ناهز 95 عاما، وهو قائد مهمة "أبولو 8" الشهيرة التي تم خلالها الدوران حول القمر للمرة الأولى على الإطلاق، وفق ما أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا).وقال رئيس ناسا، بيل نيلسون، في بيان، إن "بورمان كان بطلا أميركيا، وأشارت ناسا إلى أن الرائد في الاستكشافات الفضائية توفي، الثلاثاء، في مونتانا.وبدأ بورمان الذي كان مولعا بالطيران، حياته المهنية كضابط في القوات الجوية الأميركية.وأوضح نيلسون أن "خبرة بورمان الاستثنائية دفعت ناسا لاختياره ضمن ثاني مجموعة من رواد الفضاء لديها".وفي عام 1965، أُرسل إلى الفضاء للمرة الأولى ضمن مهمة "جيميناي 7" التي استمرت 14 يوما.وانطلقت مهمة "أبولو 8" في كانون الأول 1968، وكان على متنها فرانك بورمان، ورائدا فضاء آخران هما جيمس لوفيل ووليام أندرس.وتم خلال هذه المهمة التقاط صورة "شروق الأرض" الشهيرة .وقال نيلسون إن "ما أنجزه بورمان لصالح ناسا وبلدنا، سيلهم بلا شك جيل أرتميس للوصول إلى عوالم كونية جديدة".