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تكنولوجيا وعلوم

تحديد موعد إطلاق Resident Evil 4 على جهاز iPhone 15

Lebanon 24
10-11-2023 | 08:00
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ستكون النسخة الجديدة لعام 2023 من اللعبة الشهيرة Resident Evil 4 متاحة على أجهزة iPhone وiPad و Mac يوم الأربعاء الموافق 20 كانون الأول، وفقًا لموقع macrumors.

 

تعد لعبة Resident Evil 4 إحدى ألعاب وحدة التحكم التى يمكن لعبها على طرازات iPhone 15 Pro المزودة بشريحة A17 Pro، وتتميز شريحة A17 Pro بتتبع الأشعة المسرع للأجهزة وقدرات GPU المحسنة التى تجعل اللعب بجودة وحدة التحكم أمرًا ممكنًا.

 

سيكون العنوان قابلًا للتشغيل على ‌iPhone 15 Pro‌، وiPhone 15 Pro‌ Max، وأجهزة iPad المزودة بجهاز M1 أو أحدث، وجميع أجهزة Mac من Apple.

 

تخطط Capcom لتحصيل 59.99 دولارًا أمريكيًا مقابل Resident Evil 4 على ‌iPhone‌ و‌iPad‌، وهو نفس سعر اللعبة على وحدات التحكم مثل PlayStation 5 وXbox Series X، وسيتوفر محتوى DLC إضافى مثل المناطق الجديدة وحزم الأسلحة بأسعار تتراوح من 2.99 دولارًا إلى 19.99 دولارًا.

 

تتوفر الطلبات المسبقة للعبة Resident Evil 4 على متجر التطبيقات، وتقول Capcom أنه سيكون هناك عرض تجريبى متاح لأولئك الذين يرغبون فى تجربة اللعبة قبل الشراء.

(وكالات)
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