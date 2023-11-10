ميتا تعلن عن تعاون مع أمازون يتيح التسوق عبر إنستغرام وفيسبوك

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تختبر شركة ميتا، بالتعاون مع أمازون، ميزة تتيح للمتسوقين شراء منتجات أمازون مباشرةً من الإعلانات عبر فيسبوك وإنستغرام.وتخلت ميتا سابقًا عن جهودها المتعلقة بالتسوق المباشر عبر فيسبوك وإنستغرام، مع أن شركة الشبكات الاجتماعية لا تزال تؤمن بإمكانيات تطبيقاتها بصفتها منصة للتسوق.وتتضمن هذه المبادرة مطالبة المستهلكين بربط حساباتهم ضمن أمازون بحساباتهم علو منصّتَيْ فيسبوك وإنستغرام.وتزيد هذه المبادرة جاذبية ميتا فيما يتعلق بالمعلنين وتسمح لشركة أمازون بجذب المزيد من المتسوقين من خارج متجرها الإلكتروني.وتساعد الشراكة غير المسبوقة بين الشركتين في درء التحديات من تيك توك، التي أطلقت سوقًا للتجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الشركات الصينية الناشئة، مثل Temu و Shein.ويرى المتسوقون في الولايات المتحدة الأسعار في الوقت الفعلي وتقديرات التسليم وتفاصيل المنتج عبر إعلانات أمازون المحددة المعروضة ضمن فيسبوك وإنستغرام.وقال المتحدث باسم أمازون: “يمكن للعملاء للمرة الأولى التسوق عبر إعلانات أمازون ضمن فيسبوك وإنستغرام والتحقق من موقع أمازون دون مغادرة تطبيق الوسائط الاجتماعية”.ومن غير الواضح مدى انتشار المبادرة الجديدة، مع أن بعض إعلانات إنستغرام تحث المستخدمين على التسوق من أمازون وتنقلهم إلى صفحة المنتج وزر الشراء.وتوفر هذه الشراكة فرصة كبيرة للإيرادات لأمازون وميتا والمعلنين. وتعمل أمازون على استهداف العملاء بشكل أفضل خارج تطبيقها وسوقها الرئيسي.وأطلقت شركة أمازون في العام الماضي خدمة Buy with Prime بصفتها وسيلة لتحقيق إيرادات لوجستية من المعاملات المنفذة عبر مواقع الويب الأخرى وتعزيز قيمة عضويات Prime.وكافحت ميتا لتحقيق نجاحات في التجارة الإلكترونية، مع أنها تخلت عن علامة تبويب متجر إنستغرام، التي كانت تتيح للمستخدمين العثور على محتوى قابل للتسوق في التطبيق، وأغلقت مزايا التسوق المباشر عبر فيسبوك وإنستغرام.وتجذب أمازون المتسوقين المهمين الذين يعرفون ما يبحثون عنه، مع أنها غير قادرة على مساعدة المستهلكين في اكتشاف المنتجات.وأجرت آبل في عام 2021 تغييرات بشأن سياساتها للخصوصية؛ مما منح المستخدمين إمكانية اختيار عدم التتبع، مما أدى إلى تكبد ميتا في العام الماضي خسارة تقدر بنحو 10 مليارات دولار من عائدات الإعلانات.وتبحث ميتا منذ ذلك الحين عن طرق لتعزيز دقة استهداف إعلاناتها باستخدام الذكاء الاصطناعي.وتميل تطبيقات التسوق ومواقع التواصل الاجتماعي إلى عدم التعاون مع بعضها بعضًا، مع أن الشراكة بين ميتا وأمازون تظهر كيفية تكامل نقاط القوة، إذ يحصل المتسوقون على إعلانات ذات صلة وتجربة دفع سريعة، في حين تحصل أمازون على حجم كبير من التسوق.