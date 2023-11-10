بأسعار منخفضة.. هواوي وسامسونغ تخططان لإطلاق هواتف قابلة للطيّ تناسب الشريحة المتوسطة

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تخطط شركتا سامسونغ وهواوي خفض أسعار هواتفهما الذكية القابلة للطي، وفقًا لتقرير جديد نشرته مؤسسة “تريند فورس” لأبحاث السوق.وأفاد التقرير بأن الشركتين تسعيان إلى جعل تلك الهواتف مناسبة للشراء لقطاع عريض من العملاء وتعزيز وجودهما في السوق.ومن المتوقع أن تصل الهواتف الذكية القابلة للطي ذات الأسعار المُخفّضة من الشركتين خلال عام 2024 المقبل.بالإضافة لذلك، تعمل شركة سامسونغ على هاتف جديد قابل للطي يستهدف شريحة الفئة المتوسطة، إلا أن التفاصيل الدقيقة مثل الأسعار أو المواصفات لا تزال غير واضحة حتى الآن.ويتوقع أن يصل سعر الهاتف المنتظر لنحو 500 دولار أميركي أو أقل، باعتباره سوف يندرج في الفئة السعرية المتوسطة.ويؤدي طرح تلك الهواتف بأسعار معقولة إلى تعزيز مبيعاتها وانتشارها على نطاق أوسع مما هي عليه الآن.ومن الجدير بالذكر أن الهواتف الذكية القابلة للطي حاليًا تندرج في الفئة المتميزة أو الفائقة الجودة.وكانت تقارير سابقة قد أفادت بأن سامسونغ تستعد لإطلاق هاتف جديد قابل للطي يحمل علامتها التجارية الشهيرة (Fan Edition)، التي يُشار إليها اختصارًا (FE).ولم تؤكد شركتا هواوي أو سامسونغ أي من تلك التقارير حتى الآن، إلا أن الشركة الكورية كانت قد ألمحت إلى ذلك في وقتٍ سابق.ويبدأ سعر الهواتف الذكية القابلة للطي من نحو ألف دولار أميركي في المتوسط في الوقت الحالي، علمًا بأن كافة الشركات الكبرى المصنعة للهواتف الذكية لديها إصدارات قابلة للطي باستثناء آبل.