بسبب تمييز في التوظيف. "آبل" تدفع مبلغاً هائلاً!

وافقت شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة "آبل" على دفع تسوية بقيمة 25 مليون دولار، فيما يتعلق بمزاعم قيامها بممارسات توظيف تمييزية، وفقاً لما ذكرته وزارة العدل الأميركية.



وبموجب الاتفاق، ستدفع شركة آبل ما يصل إلى 25 مليون دولار كدفعات متأخرة وعقوبات مدنية، لتسوية الادعاءات بأن الشركة قامت بممارسات تمييز في التوظيف والتعيين بشكل غير قانوني ضد مواطنين أمريكيين، بالإضافة إلى بعض المواطنين غير الأمريكيين الذين حصلوا على تصاريح إقامة وعمل سارية داخل البلاد.

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