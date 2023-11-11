Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

بسبب تمييز في التوظيف. "آبل" تدفع مبلغاً هائلاً!

Lebanon 24
11-11-2023 | 00:35
A-
A+
Doc-P-1128923-638352837062751895.jpg
Doc-P-1128923-638352837062751895.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وافقت شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة "آبل" على دفع تسوية بقيمة 25 مليون دولار، فيما يتعلق بمزاعم قيامها بممارسات توظيف تمييزية، وفقاً لما ذكرته وزارة العدل الأميركية.

وبموجب الاتفاق، ستدفع شركة آبل ما يصل إلى 25 مليون دولار كدفعات متأخرة وعقوبات مدنية، لتسوية الادعاءات بأن الشركة قامت بممارسات تمييز في التوظيف والتعيين بشكل غير قانوني ضد مواطنين أمريكيين، بالإضافة إلى بعض المواطنين غير الأمريكيين الذين حصلوا على تصاريح إقامة وعمل سارية داخل البلاد.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
02:32 | 2023-11-11
23:00 | 2023-11-10
16:00 | 2023-11-10
14:00 | 2023-11-10
11:00 | 2023-11-10
08:00 | 2023-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24