"جيميل" يختبر واجهة مستخدم جديدة للرد السريع على أندرويد

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يعمل جيميل على تحديث لطيف مع لمسة من التجديد في اختبار جديد. وتقوم خدمة البريد الإلكتروني حاليًا باختبار واجهة مستخدم للرد السريع، وهي تشبه إلى حد كبير خدمة الدردشة.وعادةً ما يكون الرد على رسائل البريد الإلكتروني عملية جادة تماماً. وتحتاج إلى الضغط على زر الرد أو الرد على الكل، وإدخال سطر الموضوع، وكتابة الرد وتضمين التوقيع والتحية. الآن، يعمل جيميل على جعل تبادل رسائل البريد الإلكتروني أشبه بالسلاسل (محادثات ذهاباً وإياباً) بين الطرفين.ويعمل الاختبار الجديد لـ جيميل على أندرويد على استبدال الأزرار الثلاثة الكبيرة للرد والرد على الكل وإعادة التوجيه، بمربع رسالة يبدو أشبه بحقل في تلغرام أو واتس آب أو أي تطبيق دردشة آخر مشابه. ولديك رمز مشبك ورق على اليسار لمرفقات الملفات، وطريقة أكثر بساطة للرد على البريد الإلكتروني.ولا يزال بإمكانك، بالطبع، اختيار التغيير إلى "الرد على الكل" أو تحرير قائمة المستلمين، ولكن الإعداد الافتراضي هو "الرد". ويمكنك أيضاً توسيع هذا الحقل للحصول على نافذة تكوين بريد إلكتروني بملء الشاشة لإنشاء استجابة بريد إلكتروني أكثر تعقيداً. ويوجد زر الرموز التعبيرية على اليمين، خارج حقل النص.وعندما تبدأ في الكتابة، تحصل على لوحة المفاتيح ويتحرك حقل النص بالقرب من منتصف الشاشة، تماماً مثل تطبيق الدردشة العادي. ولن تفقد رؤية البريد الإلكتروني الذي ترد عليه أيضاً، بحسب موقع فون أرينا.