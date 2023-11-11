25
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
8
o
بشري
26
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
"جيميل" يختبر واجهة مستخدم جديدة للرد السريع على أندرويد
Lebanon 24
11-11-2023
|
02:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
يعمل جيميل على تحديث لطيف مع لمسة من التجديد في اختبار جديد. وتقوم خدمة البريد الإلكتروني حاليًا باختبار واجهة مستخدم للرد السريع، وهي تشبه إلى حد كبير خدمة الدردشة.
وعادةً ما يكون الرد على رسائل البريد الإلكتروني عملية جادة تماماً. وتحتاج إلى الضغط على زر الرد أو الرد على الكل، وإدخال سطر الموضوع، وكتابة الرد وتضمين التوقيع والتحية. الآن، يعمل جيميل على جعل تبادل رسائل البريد الإلكتروني أشبه بالسلاسل (محادثات ذهاباً وإياباً) بين الطرفين.
Advertisement
ويعمل الاختبار الجديد لـ جيميل على أندرويد على استبدال الأزرار الثلاثة الكبيرة للرد والرد على الكل وإعادة التوجيه، بمربع رسالة يبدو أشبه بحقل في تلغرام أو واتس آب أو أي تطبيق دردشة آخر مشابه. ولديك رمز مشبك ورق على اليسار لمرفقات الملفات، وطريقة أكثر بساطة للرد على البريد الإلكتروني.
ولا يزال بإمكانك، بالطبع، اختيار التغيير إلى "الرد على الكل" أو تحرير قائمة المستلمين، ولكن الإعداد الافتراضي هو "الرد". ويمكنك أيضاً توسيع هذا الحقل للحصول على نافذة تكوين بريد إلكتروني بملء الشاشة لإنشاء استجابة بريد إلكتروني أكثر تعقيداً. ويوجد زر الرموز التعبيرية على اليمين، خارج حقل النص.
وعندما تبدأ في الكتابة، تحصل على لوحة المفاتيح ويتحرك حقل النص بالقرب من منتصف الشاشة، تماماً مثل تطبيق الدردشة العادي. ولن تفقد رؤية البريد الإلكتروني الذي ترد عليه أيضاً، بحسب موقع فون أرينا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر إجراء.. إليكم ما يجري في مطار بيروت
Lebanon 24
آخر إجراء.. إليكم ما يجري في مطار بيروت
13:45 | 2023-11-10
10/11/2023 01:45:59
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر.. اكتشفوا ماذا فعل "حزب الله" قبل أيامٍ قليلة!
Lebanon 24
آخر خبر.. اكتشفوا ماذا فعل "حزب الله" قبل أيامٍ قليلة!
12:06 | 2023-11-10
10/11/2023 12:06:25
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة عن "حزب الله".. هذا الصاروخ "سيقلب المعادلات" وما قيلَ غير عادي!
Lebanon 24
مُفاجأة عن "حزب الله".. هذا الصاروخ "سيقلب المعادلات" وما قيلَ غير عادي!
14:00 | 2023-11-10
10/11/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الآن.. ماذا يجري فوق صيدا؟
Lebanon 24
الآن.. ماذا يجري فوق صيدا؟
13:23 | 2023-11-10
10/11/2023 01:23:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"طائرات غير عادية" في جنوب لبنان.. وتحذيرٌ إسرائيليّ عاجل!
Lebanon 24
"طائرات غير عادية" في جنوب لبنان.. وتحذيرٌ إسرائيليّ عاجل!
11:30 | 2023-11-10
10/11/2023 11:30:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
03:53 | 2023-11-11
بعد نصيحته للاسرائيليين.. ماسك يقلب مواقع التواصل الاجتماعي
00:35 | 2023-11-11
بسبب تمييز في التوظيف. "آبل" تدفع مبلغاً هائلاً!
23:00 | 2023-11-10
عالم الزلازل الهولندي يفجّر زوبعة.. ماذا كشف عن تأثير القصف الإسرائيلي على المنطقة؟
16:00 | 2023-11-10
بأسعار منخفضة.. هواوي وسامسونغ تخططان لإطلاق هواتف قابلة للطيّ تناسب الشريحة المتوسطة
14:00 | 2023-11-10
ميتا تعلن عن تعاون مع أمازون يتيح التسوق عبر إنستغرام وفيسبوك
11:00 | 2023-11-10
ميزة جديدة لمستخدمى هواتف iPhone 15 Pro خاصة بالكاميرا
فيديو
قاذفة أميركية كلفة الواحدة 780 مليون دولار.. شاهدوا التحليق الأول
Lebanon 24
قاذفة أميركية كلفة الواحدة 780 مليون دولار.. شاهدوا التحليق الأول
00:30 | 2023-11-11
11/11/2023 12:25:52
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت عينها وفكرت بإنهاء حياتها 3 مرات.. فنانة لبنانية قديرة تبكي: "أنا مش قديسة" (فيديو)
Lebanon 24
فقدت عينها وفكرت بإنهاء حياتها 3 مرات.. فنانة لبنانية قديرة تبكي: "أنا مش قديسة" (فيديو)
02:23 | 2023-11-09
11/11/2023 12:25:52
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب وزير خارجية تركيا رفض معانقة بلينكن (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب وزير خارجية تركيا رفض معانقة بلينكن (فيديو)
02:22 | 2023-11-07
11/11/2023 12:25:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24