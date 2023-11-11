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تكنولوجيا وعلوم
خبر مهمّ من "واتساب" للمستخدمين... هذا ما أعلنته
Lebanon 24
11-11-2023
|
06:12
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تعمل منصة المراسلة الفورية "واتساب" على تطوير خاصية البحث عن الرسائل داخل التطبيق بإضافة خيار البحث باستخدام التاريخ.
ورُصد التغيير الجديد في النسخة التجريبية الأخيرة من التطبيق، غير أن ذلك الخيار لا يزال قيد التطوير ومن المنتظر توفيره قريباً لكافة المستخدمين، وفق "البوابة العربية للأخبار التقنية".
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كما تتيح الميزة للمستخدمين تضييق نطاق البحث عن رسالة معينة في المحادثات حسب تاريخ محدد. (العربية)
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