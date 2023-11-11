تطبيقات أندرويد "ضارة" تم تحميلها ملايين المرات

كشفت مذكرة أمنية رسمية من Kaspersky عن بعض أسوأ برامج اختراق نظام Android التي قد تكون كامنة في هاتفك، حيث تم "كشفهم" جميعًا من قبل الباحثين الأمنيين طوال عام 2023، ولديهم إجمالي تنزيلات إجمالية تصل إلى 600 مليون، لذلك هناك احتمال أن يتم تثبيت أحدها على جهازك الخاص.

وتشترك جميعها في شيء مشترك: فهي متاحة للتنزيل من متجر تطبيقات Android الرسمي، وأوضحت ألانا تيترينجتون من كاسبرسكي: "يميل المستخدمون إلى الاعتقاد بأنه من الآمن تثبيت التطبيقات من Google Play".

وعادةً ما تقوم Google بحظر التطبيقات من متجر Play الخاص بها عندما يتبين أنها ضارة، ولكن قد تظل هذه التطبيقات موجودة على هاتفك الذكي إذا قمت بتثبيتها بالفعل، لذا تأكد من مراجعة قوائم البرامج الضارة بانتظام للتأكد من عدم تنزيل أي شيء خطير، ومن المهم أيضًا تجنب تثبيت البرامج الضارة في المقام الأول.

قائمة التطبيقات في تقرير الأمان

فيما يلي بعض التطبيقات التي يجب عليك الحذر منها، وفقًا لتقرير كاسبرسكي:

iRecorder

Beauty Slimming Photo Editor

Photo Effect Editor

GIF Camera Editor Pro

File Recovery & Data Recovery

File Manager (by wang tom)

WalkingJoy

Lucky Step-Walking Tracker

Lucky Habit: health tracker

Block Box Master Diamond