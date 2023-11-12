عبر الذكاء الاصطناعي... "سامسونغ" توفّر في "غالاكسي" أداة ترجمة فورية

أعلنت شركة «سامسونغ» الكورية الجنوبية العملاقة للتكنولوجيا عن أداة ترجمة فورية قائمة على الذكاء الاصطناعي ستكون متوفرة في هاتف ذكي جديد تطرحه العام المقبل.



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مزايا ترجمة متطورة وأوضحت أن هذه الوظيفة ستكون متاحة في النسخة المقبلة التي تصدر في مطلع السنة المقبلة من «سامسونغ غالاكسي»، أبرز طراز من الهواتف الذكية التي تُنتجها الشركة.

ستتيح الأداة الجديدة «ترجمة كلام بالصوت أو نص مكتوب في الوقت الفعلي خلال الاتصال»، لكن المصدر لم يحدد عدد اللغات التي ستكون متاحة. وبفضل «الذكاء الاصطناعي المدمج» في الجهاز المستقبلي، ستكون الأداة نشطة حتى لو كان أحد المشاركين لا يستخدم طراز «سامسونغ». وأكدت «سامسونغ» في بيان أن التحدث إلى شخص بلغة أخرى باستخدام الذكاء الاصطناعي سيكون «ببساطة مثل تشغيل الترجمة» في مسلسل، مؤكدة أن المحادثات الخاصة ستظل آمنة في الهواتف الذكية.







ويأتي هذا الإعلان في موازاة توفير «سامسونغ» أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بها «سامسونغ غاوس» (Gauss) القادرة على إنتاج مواد لغوية ورموز وصور، وتستخدمها الشركة راهناً.

وأوضحت «سامسونغ» أن هذه الأداة ستُدمج في المستقبل القريب في مجموعة واسعة من منتجاتها، لم تُحددها ولم تُشر إلى تاريخ محدد لدمج الأداة بها.

وكان «منتدى سامسونغ للذكاء الاصطناعي» (Samsung AI Forum 2023)، الذي انطلق هذا الأسبوع قد سلّط الضوء على تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي تشهد تطوراً متسارعاً ونقلة نوعية من المتوقع أن تُحدث تأثيراً تحويلياً في الحياة اليومية والمهنية. وقد شهد المنتدى مشاركة عدد من خبراء الذكاء الاصطناعي وكبار الأكاديميين لاستعراض وتبادل الخبرات والأفكار حول أحدث التطورات والتوجهات التكنولوجية للذكاء الاصطناعي.

وتُعَدّ «سامسونغ» أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم، إذ بلغت حصتها خمس إجمالي المبيعات في السوق بين تموز وأيلول متقدمة على شركة «أبل» (16 في المائة)، بحسب موقع «كاونتربوينت» المتخصص.