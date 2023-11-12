جهاز ثوري.. يطيح عرش الهاتف المحمول (فيديو)

أطلقت (Humane)؛ الشركة الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، بعد طول انتظار منتجها الأول الذي يُسمى (AI Pin)، وهو عبارة عن جهاز صغير يمكنك تثبيته على ملابسك، ويعمل بالذكاء الاصطناعي، كما أنه مصمم لإبعادك عن شاشة هاتفك الذكي، إذ إنه يأتي بدون شاشة تقليدية ويعتمد بشكل كامل تقريبًا على الذكاء الاصطناعي للتفاعل معك، ويأمل مطوروه أن يكون بمثابة هاتف آيفون لجيل الذكاء الاصطناعي.

تعتبر شركة Humane، التي أسسها موظفون سابقون في شركة آبل، وهما: عمران شودري وبيثاني بونجيورنو، واحدة من العديد من الشركات الناشئة في وادي السيليكون التي تعمل على تطوير الجيل الجديد من الأجهزة القابلة للارتداء التي تعتمد في عملها على الذكاء الاصطناعي.

This is the Humane Ai Pin https://t.co/ytUSGF3y55 pic.twitter.com/Zrcoaf49u7 — Humane (@Humane) November 9, 2023 Advertisement



فما جهاز Humane AI Pin، وكيف يعمل، وما مزاياه الرئيسية، ومتى يمكنك شراؤه؟ .. إليك كل ما تحتاج إلى معرفته عن هذا الجهاز: فما جهاز Humane AI Pin، وكيف يعمل، وما مزاياه الرئيسية، ومتى يمكنك شراؤه؟ .. إليك كل ما تحتاج إلى معرفته عن هذا الجهاز:

أولًا: ما جهاز (Humane AI Pin)؟

صُمم جهاز (Humane AI Pin) ليُثبت مغناطيسيًا على الملابس، ثم يمكن النقر عليه للتحدث إلى مساعد ذكي مدعوم بتقنيات من شركة (OpenAI) – المطورة لروبوت ChatGPT – وقوة الحوسبة السحابية من شركة مايكروسوفت.





وهذا يعني أنه يحتوي على ميكروفون ومكبر صوت، للتحدث إليه، ولكن لا توجد كلمة معينة يجب التحدث بها إليه لتحصل على استجابة – مثل: هاي سيري في آيفون – إذ إنه بمجرد الضغط على الزر يمكنك التحدث إلى الجهاز ، وستحصل على رد.

وتُعد أهم مزية في هذا الجهاز المبتكر هي وجود هي نظام عرض ليزر يمكنه عرض المعلومات على راحة يد المستخدم بدلًا من الحاجة إلى شاشة تقليدية مثل تلك الموجودة في الهواتف الذكية. وبفضل الكاميرا يلتقط الجهاز حركات اليد للتفاعل مع قوائم المحتوى التي يعرضها، مثل: الرد على النصوص أو تغيير الأغنية.

ويمكن أن تؤدي إمالة راحة اليد في اتجاهات مختلفة إلى إبراز خيارات القائمة، كما يؤدي إغلاق راحة اليد إلى إعادة الجهاز إلى الصفحة الرئيسية.

ثانيًا: تصميم ومواصفات جهاز (Humane AI Pin)

يأتي جهاز (Humane AI Pin) بتصميم صغير الحجم، فهو عبارة عن صندوق مربع صغير الحجم مصنوع من الألمنيوم والزجاج، يضم كاميرا ومكبر صوت، ومجموعة من المستشعرات، وبطارية، والجزء الخلفي عبارة عن مغناطيس، يتيح لك تثبيته في ملابسك، وشحنه لاسلكيًا.

يعمل هذا الجهاز بمعالج من كوالكوم ثماني النوى، ويضم هذا المعالج محركًا مخصصًا لتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي، ولم تكشف الشركة حتى الآن عن تفاصيل المعالج. ويأتي الجهاز مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة قدرها 4 جيجابايت، ومساحة داخلية للتخزين بسعة قدرها 32 جيجابايت.

كما يضم الجهاز كاميرا فائقة الاتساع بدقة تبلغ 13 ميجابكسل مع مجال رؤية 120 درجة، ومستشعر ثلاثي الأبعاد للعمق. وتشتمل المستشعرات الأخرى على مستشعر الإضاءة المحيطة، ومستشعرات للحركة، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، مما يسمح للجهاز برؤية العالم كما تراه.





أما فيما يتعلق بالاتصال، فيدعم الجهاز الاتصال عبر شبكة (الواي فاي 5)، وبلوتوث 5.1، والاتصال بشبكات الهواتف المحمولة LTE، وذلك عبر شريحة eSIM.

ويحتوي (Humane AI Pin) على بطارية داخلية، لم تعلن الشركة سعتها حتى الآن، ولكن الجهاز يأتي مع علبة شحن تشبه تلك التي تأتي مع السماعات اللاسلكية – مثل: AirPods من أبل، وPixel Buds من غوغل – تتيح لك حفظ الجهاز في حالة عدم استخدامه، وشحنه.

ثالثًا: ما نظام التشغيل الذي يعمل به هذا الجهاز؟

يعمل جهاز (Humane AI Pin) بنظام تشغيل جديد يُسمى (Cosmos) هو نظام تشغيل طورته شركة (Humane) لعصر الذكاء الاصطناعي، حيث يمزج بين التقنيات الذكية والتفاعل البديهي والأمان المتقدم. إذ يلغي الحاجة إلى تنزيل التطبيقات أو إدارتها أو تشغيلها، وبدلًا من ذلك، فإنه يفهم بسرعة ما تحتاجه، ويوصلك بخدمة الذكاء الاصطناعي المناسبة المستندة إلى الإنترنت فورًا.

لم تقدم الشركة أي تفاصيل عن نظام (Cosmos) حتى الآن، ولكنها اكتفت بالإشارة إلى أنه يعتمد بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي لإنجاز المهمة المطلوبة، إذ يمكنه تلقي الطلبات وتوجيه المستخدم إلى خدمة الذكاء الاصطناعي المناسبة المستندة إلى الإنترنت فورًا – سواء كانت من شركة غوغل أو مايكروسوفت أو OpenAI، وSlack، وغيرها – على الرغم من عدم وجود تطبيقات كما نعرفها في الهواتف الذكية.





كما تساعد الكاميرا الموجود في الجهاز في تحديد الأشياء المحيطة بك، وإذا كنت بحاجة إلى رؤية معلومات، مثل: الوقت أو الرسائل فهناك جهاز عرض الليزر المدمج الذي يعرض واجهة مستخدم بدقة قدرها 720 بكسل على راحة يدك.

ويمكنك التنقل عبر هذه الواجهة باستخدام إيماءات مختلفة مثل: إمالة يدك وتدويرها للاختيار، بينما يمكنك استخدام إيماءة الضغط بالسبابة والإبهام معًا للنقر على الشيء الذي تريده.

إلى جانب هذه الشاشة، هناك نوعان من أضواء المؤشر، يخبرك ضوء (Beacon) الموجود على الإطار بوجود مكالمة واردة أو رسالة أو إشعارات أخرى، في حين يخبرك ضوء مصباح LED – تطلق عليه الشركة اسم (Trust Light) – موجود في أعلى الواجهة الأمامية للجهاز إذا كان الميكروفون أو الكاميرا نشطين، وهو إجراء تسعى من خلاله الشركة إلى تعزيز فكرة الخصوصية، والتخلص من عدم ارتياح المستخدمين لفكرة التسجيل في الأماكن العامة.





رابعًا: متى بدأت شركة Humane؟

أمضى عمران شودري 20 عامًا في شركة أبل، وقاد تصميم الشاشة الرئيسية لهاتف آيفون، في حين كانت بيثاني بونجيورنو رائدة في تطوير البرمجيات للمنتجات، ومنها آيفون وآيباد وماك، وكانت جزءًا من فريق آيباد المؤسس.

وقد ترك شودري وبونجيورنو شركة أبل خلال عام 2016، وأسسا شركة (Humane) في عام 2017، وأحاطها بالسرية التامة، حيث لم تتسرّب عن منتجاتها وجهودها البحثية أي معلومات طوال 6 سنوات، حتى أبريل الماضي حين قدم شودري عرض خلال إحدى فعاليات TED؛ استعرض خلاله الإمكانات الفائقة للجهاز، الذي وصفه بأنه (حاسوب خفي) يمكنه الإجابة عن الاستفسارات وتنفيذ الأوامر الصوتية، دون وجود شاشة مادية.





خامسًا: ما سعر الجهاز، ومتى يمكنك شراؤه؟

أعلنت الشركة أنها ستبدأ باستقبال طلبات شراء الجهاز من يوم 16 نوفمبر الجاري، وستكون تكلفة الجهاز قدرها 699 دولارًا مع اشتراك شهري بقيمة قدرها 24 دولارًا يأتي مع بيانات ومكالمات هاتفية غير محدودة. ووفقًا لموقع (Wired) ستبدأ الشركة بتسليم الجهاز للمستخدمين في أوائل عام 2024.