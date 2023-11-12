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تكنولوجيا وعلوم

"Meta" تتبع سياسة جديدة في التعامل مع المعلنين السياسيين

Lebanon 24
12-11-2023 | 09:28
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طوّرت Meta سياسات بشأن أنواع الإعلانات السياسية المسموح بها على منصاتها، لكن ذلك كان قبل ظهور الذكاء الاصطناعي الاستهلاكي.

ويوم الأربعاء، قدمت Meta سياسة جديدة للتعامل مع تأثيرات الذكاء الاصطناعي على الإعلانات السياسية. وقالت إنه اعتبارا من العام المقبل، ستتطلب من المعلنين السياسيين في جميع أنحاء العالم الكشف عن متى استخدموا الذكاء الاصطناعي التابع لجهة خارجية، أو إعلانات القضايا الاجتماعية لتصوير الأشخاص والأحداث بشكل صناعي.
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وأضافت أنها ستمنع المعلنين من استخدام البرامج المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء إعلانات تتعلق بالقضايا السياسية أو الاجتماعية، بالإضافة إلى الإعلانات المتعلقة بالإسكان أو التوظيف أو الائتمان أو الصحة أو الأدوية أو الخدمات المالية.

وقالت الشركة: "نعتقد أن هذا النهج سيسمح لنا بفهم المخاطر المحتملة بشكل أفضل وبناء الضمانات الصحيحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإعلانات التي تتعلق بموضوعات قد تكون حساسة في الصناعات الخاضعة للتنظيم".
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