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تكنولوجيا وعلوم

"آيفون 16 برو" قد يتخلى عن هذه الميزة

Lebanon 24
12-11-2023 | 10:24
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تختبر "آبل" حالياً نسخة أولية من هاتف "آيفون 16 برو" بفتحة مثقوبة بدلاً من الجزيرة الديناميكية، والتي ظهرت لأول مرة في العام الماضي على "آيفون 14 برو" و"آيفون 14 برو ماكس"، وهي متاحة على جميع طرز "آيفون 15" الأربعة لهذا العام.
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ووفقاً للمسرّب "روس يونغ"، فإن جميع طرازات آيفون 16 الأربعة ستتميز بالجزيرة الديناميكية وستكون الأخبار الكبيرة في العام المقبل هي زيادة حجم الشاشات في طرازات برو من 6.1 بوصة على آيفون 15 برو إلى 6.3 بوصة على آيفون 16 برو، وستتم زيادة شاشة آيفون 15 برو ماكس مقاس 6.7 بوصة إلى 6.9 بوصة مع آيفون 16 برو ماكس.
 
 
ويرى يونغ تغييرات كبيرة لجهاز آيفون 17 في عام 2025، حيث يتوقع في ذلك العام أن يرى الطرز غير الاحترافية تتطابق مع أحجام الشاشة لنماذج برو. وفي ذلك العام، سيحتوي كل من آيفون 17 وآيفون 17 برو على شاشة مقاس 6.3 بوصة، بينما سيتم تجهيز كل من آيفون 17 بلاس وآيفون 17 برو ماكس بشاشة مقاس 6.9 بوصة.
 
 
ويقول يونغ إن الجزيرة الديناميكية ستظل موجودة في الطرز غير الاحترافية في عام 2025 ولأول مرة في الهواتف الأقل تكلفة، سيتم استخدام شاشة بروموشن 120 هرتز.
 

وبالنظر إلى الإثارة التي أحدثتها الجزيرة الديناميكية خلال الكشف عن سلسلة آيفون 14 لعام 2022، فإن القدرات الفعلية لهذه الميزة مخيبة للآمال.\. على الرغم من أنه لا يزال هناك أمل في أن تضيف آبل المزيد من الوظائف لاستبدال النوتش.
المصدر: 24.ae
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