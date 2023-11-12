بنصف الثمن.. "هواوي" تطلق سيارة تتفوق على "تسلا"





وبدأت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة في تلقي الطلبات المسبقة لسيارة Luxeed S7، أول سيارة سيدان لها، يوم الخميس. في السابق، كانت تبيع سيارات الدفع الرباعي.

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السيارة، التي تم تطويرها مع شركة صناعة السيارات الصينية شيري، يبدأ سعرها من 258 ألف يوان (35400 دولار) خلال فترة ما قبل البيع. وقالت الشركة في مؤتمر صحافي يوم الخميس إن المبيعات المنتظمة ستبدأ في 28 تشرين الثاني. أطلقت شركة هواوي سيارة كهربائية جديدة مصممة لتتنافس مع سيارة تسلا طراز إس.وبدأت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة في تلقي الطلبات المسبقة لسيارة Luxeed S7، أول سيارة سيدان لها، يوم الخميس. في السابق، كانت تبيع سيارات الدفع الرباعي.السيارة، التي تم تطويرها مع شركة صناعة السيارات الصينية شيري، يبدأ سعرها من 258 ألف يوان (35400 دولار) خلال فترة ما قبل البيع. وقالت الشركة في مؤتمر صحافي يوم الخميس إن المبيعات المنتظمة ستبدأ في 28 تشرين الثاني.

وقد تكون المقارنة مبالغة إلى حد ما، كما يقول مارك رينفورد، وهو معلق متخصص في صناعة السيارات ومقيم في شنغهاي، ويستضيف قناة "Inside China Auto" على موقع يوتيوب.



وقال لشبكة "CNN": "بصراحة، أعتقد أن المقارنات مع الطراز S قد تكون طموحة بعض الشيء فيما يتعلق بمعظم المقاييس التي يمكنني العثور على معلومات عنها"، مشيراً إلى أن بعض مقاييس الأداء لم يتم إصدارها بالكامل.



"لكن ما يبرز S7 هو منصة 800 فولت، والتي من المفترض أن تتيح الشحن السريع للغاية. وقال رينفورد: "تسلا [لا تستخدم] حتى الآن منصة 800 فولت، لذا سيكون لـ S7 ميزة في هذا المجال".



وكشف ريتشارد يو، رئيس قسم المستهلكين في الشركة، عن السيارة في مدينة شنتشن الكبرى، قائلاً إنها مجهزة ببطارية قوية عالية الجهد. وكان قد قال سابقاً إن سيارة S7 ستتفوق على طراز S من تسلا "في كل المواصفات".



وسيؤدي الشحن لمدة 15 دقيقة إلى تحقيق نطاق قيادة يبلغ 400 كيلومتر (249 ميلاً)، وفقاً لـ "يو"، وهو ما يتجاوز نطاق 347 كيلومتراً (حوالي 216 ميلاً) لسيارة تسلا موديل S بعد فترة شحن مماثلة.



وأضاف: "نطاقنا يتجاوز مستوى أقراننا".



وقال رينفورد إنه على الرغم من عدم اختبار مقارنة النطاق، فإنه كان ممكناً بسبب البطارية.



وبسعر يعادل 035400 دولار، فإن S7 أرخص بكثير من الطراز S الأساسي، والذي يكلف 698900 يوان أو 95800 دولار في الصين.



واضطرت شركة تسلا إلى خفض الأسعار في الصين مؤخراً استجابةً للمنافسة المتزايدة في أكبر سوق للسيارات في العالم.



خطة بديلة

على الرغم من أن شركة هواوي صنعت اسمها لأول مرة كشركة عملاقة في مجال التكنولوجيا والاتصالات، إلا أنها واجهت صعوبات في السنوات الأخيرة بسبب قيود التصدير الأميركية، مما أدى إلى سقوط الشركة في حالة من الفوضى.



هذا العام، لم تخف طموحها للعودة وإحداث ضجة في عالم السيارات. أطلقت أول سيارة كهربائية لها في عام 2021.



وفي حدث أقيم في شهر سبتمبر، قامت الشركة بالتشويق لإصدار S7 بالإضافة إلى Aito M9، وهي سيارة دفع رباعي كهربائية تم تطويرها مع شركة تصنيع سيارات صينية أخرى، Seres.



وقال يو في حفل الإطلاق إن النسخة المطورة من Aito M7، والتي تم إصدارها لأول مرة العام الماضي، تلقت أكثر من 86000 طلب مسبق في 50 يوماً فقط.