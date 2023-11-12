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تكنولوجيا وعلوم
سناب يستعد لإطلاق عدسات "شات جي بي تي"
Lebanon 24
12-11-2023
|
16:00
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في خطوة رائدة، تعاونت شركة سناب، الشركة الأم صاحبة الرؤية وراء سناب شات، مع OpenAI للدخول في عصر جديد من تجارب الواقع المعزز.
وكشف هذا الإعلان، الذي تم خلال مهرجان "لينز فاست" السنوي السادس عن شراكة إستراتيجية، تهدف إلى تمكين المطورين من دمج شات جي بي تي بسلاسة عدسات الواقع المعزز الخاصة بهم، ما يبشر بموجة من إمكانيات التعلم المبتكرة والمحادثة والإبداعية لمستخدمي سناب شات.
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ولم تتوقف شركة سناب عند هذا الحد، حيث رافق هذا التعاون إطلاق الإصدار التجريبي من Lens Studio 5.0 وهي أداة متقدمة لتطوير الواقع المعزز تهدف إلى الارتقاء بعملية إنشاء العدسات الجذابة.. وفي قلب هذا التطوير، يوجد تقديم واجهة برمجة التطبيقات ChatGPT Remote API مما يمنح مطوي Lens وصولاً غير مسبوق إلى إمكانيات شات جي بي تي. وتعد هذه الخطوة بفتح نطاق واسع من التجارب الغامرة، مما يمثل لحظة محورية في تطور الواقع المعزز.
وكجزء من التزام سناب بتعزيز الإبداع، كشفت الشركة عن مولد قناع الوجه ثلاثي الأبعاد.. وتسمح هذه الأداة المبتكرة للمستخدمين بصياغة عدساتهم الخاصة للتعبير عن الذات، ودمج قوة الذكاء الاصطناعي مع إمكانات شبكة الوجه المتقدمة من سناب، ويمكن للمستخدمين الآن إحياء رؤيتهم الإبداعية في غضون ثوانٍ، ما يزيد من ديمقراطية عملية إنشاء العدسات.
وعلى الرغم من التخفيضات الأخيرة في عدد الموظفين، كشفت سناب أن 330 ألف مطور يعملون بنشاط على منصة Snap AR، ما أدى إلى إنشاء ما يقرب من 3.5 مليون عدسة، بحسب صحيفة هيندوستان تايمز.
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