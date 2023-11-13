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تكنولوجيا وعلوم

أبل تعتزم إجراء تغييرات شاملة بنظام IOS 18 المقبل

Lebanon 24
13-11-2023 | 02:55
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تنوي شكرة أبل إجراء تغييرات كبيرة في نظام iOS 18 المقبل لهواتف آيفون، وتخطط لإضافة ميزات وتصميمات جديدة وإدخال تحسينات كبيرة في الأداء والأمان، وفقاً لتقرير وكالة "بلومبيرغ" Bloomberg الأميركية.
 
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وزعمت "بلومبيرغ" أن إدارة أبل تنظر إلى نظام iOS 18 باعتباره سيكون "إصدارًا طموحًا وثوريًا"، حيث سيأتي بعد بضع سنوات من التحديثات المتواضعة نسبيًا لنظام التشغيل iOS، كما تأمل الشركة أن يساعدها النظام الجديد في دفع مبيعات هواتف آيفون 16 العام المقبل.

ويُعد نظام iOS 14 الصادر في عام 2020 آخر التحديثات الكبرى لنظام هواتف آيفون، وقد تمثلت أبرز ملامحه في دعم إضافة أدوات الويدجت إلى الشاشة الرئيسية.

ولم تشر "بلومبيرغ" إلى أي مزايا محددة مقبلة في نظام iOS 18، إلا أن تقارير سابقة أشارت إلى أن أبل تعوّل كثيرًا على المزايا المستندة إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج اللغة الكبيرة التي تعكف على تطويرها داخليًا، وستكون أبرز تجلياتها الكشف عن نسخة محدثة ومحسنة من المساعد الشخصي "سيري".

وأفاد تقرير آخر نشرته الوكالة حديثًا بأن أبل واجهت العديد من الأخطاء والمشكلات في أنظمة التشغيل الجديدة، ومنها نظام iOS 18، مما اضطرها إلى إيقاف تطوير المزايا الجديدة فيها مؤقتًا.

ومن المنتظر الكشف عن أنظمة التشغيل الجديدة الخاصة بأبل خلال مؤتمر المطورين السنوي التي تعقده الشركة في منتصف كل عام، لتبدأ بعده فترة تجريبية لتلك الأنظمة، قبل إطلاقها بشكل نهائي لكافة المستخدمين بحلول خريف كل عام. (العربية)
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