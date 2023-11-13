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تكنولوجيا وعلوم

اختراع ثوري سيقضي على تلوث المسطحات المائية بالنفط

Lebanon 24
13-11-2023 | 08:00
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حصل علماء معهد الحفز الكيميائي التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية في سيبيريا، على رغوة كربونية لامتصاص النفط من سطح الماء، أكثر فعالية من المواد المستخدمة حاليا على الأقل بمرتين.

 
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وجاء في بيان المعهد: "تمكن باحثون من معهد الحفز الكيميائي من الحصول على مادة كربونية ذات بنية خلوية، (رغوة الكربون)، لامتصاص النفط بفعالية من سطح الماء. وتبلغ كفاءتها على الأقل ضعف تلك الموجودة في المواد الماصة المستخدمة.

 

وتتمثل مزايا المادة الجديدة في إمكانية استخدام نفايات تكرير النفط كمواد خام لإنتاجها، بالإضافة إلى تركيبها البسيط الذي يتم في ظروف الضغط الجوي دون إضافة مكونات الرغوة.

 

وتقول ليفغينيا رايسكايا الباحثة في المعهد: "بعد استخدام الرغوة الكربونية تجري عملية تسخينها مع النفط إلى درجة حرارة 550 درجة مئوية، حيث يحترق الجزء الأكبر من النفط، وبعد ذلك يمكن استخدام الرغوة عشرات المرات لامتصاص النفط والبنزين ووقود الديزل من سطح الماء".

(روسيا اليوم)
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