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تكنولوجيا وعلوم

ناسا تفقد الاتصال بمركبتها المريخية بسبب عاصفة شمسية

Lebanon 24
13-11-2023 | 11:00
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كشف تقرير حديث، عن أن روبوتات استكشاف المريخ التابعة لناسا، ستكون بمفردها خلال الأسبوعين المقبلين. حيث تنتظر وكالة الفضاء الأمريكية حدوث ظاهرة طبيعية ستمنع الاتصالات العادية، حيث وصل المريخ والأرض إلى مواقع في مداراتهما تضعهما على جانبين متقابلين من الشمس، في محاذاة تعرف باسم الاقتران الشمسي.

 

وتقول وكالة ناسا إنه من المخاطرة محاولة إرسال الأوامر إلى أدواتها على المريخ لأن التدخل من الشمس قد يكون له تأثير ضار، ولمنع حدوث أية مشكلات، تأخذ وكالة ناسا استراحة مخططة من إعطاء الأوامر حتى تتحرك الكواكب إلى مواقع أكثر ملاءمة.

 

وبدأ التوقف يوم السبت وسيستمر حتى 25 تشرين الثاني، ويحدث الاقتران الشمسي للمريخ كل عامين، وبينما ستكون المركبات الفضائية قادرة على إرسال تحديثات صحية أساسية إلى المنزل طوال معظم الفترة. (وكالات)

 

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