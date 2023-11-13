أفضل سماعات لاسلكية في الفئة المتوسطة لعام 2023: اختيارات تجمع بين الأداء الجيد والسعر المناسب



Advertisement

فإذا كنت تبحث عن سماعات لاسلكية توفر لك جودة صوت جيدة وتتمتع بعمر بطارية مناسب وتُباع بسعر متوسط، فيمكنك اختيار واحدة من السماعات التالية التي تُعدّ من أفضل السماعات اللاسلكية من الفئة المتوسطة في عام 2023:



1- سماعات سامسونج Galaxy Buds FE: تتوفر العديد من أنواع السماعات اللاسلكية في الأسواق، وتأتي بأشكال وأحجام وألوان مختلفة، كما تختلف في مستوى الجودة والأداء والسعر. إذ تدعم بعض هذه السماعات مزية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC) ومزايا أخرى، وتتمتع بعمر البطارية الطويل، وتمتاز بالصوت الواضح والنقي، وهذه الأنواع تُباع عادةً بأسعار مرتفعة. من ناحية أخرى، تتوفر العديد من السماعات اللاسلكية التي تتمتع بمزايا جيدة وتُباع بسعر متوسط.فإذا كنت تبحث عن سماعات لاسلكية توفر لك جودة صوت جيدة وتتمتع بعمر بطارية مناسب وتُباع بسعر متوسط، فيمكنك اختيار واحدة من السماعات التالية التي تُعدّ من أفضل السماعات اللاسلكية من الفئة المتوسطة في عام 2023:

تقدم سماعات سامسونغ Galaxy Buds FE تجربة صوتية عالية الجودة، إذ توفر صوتًا قويًا يسمح لك بخوض تجربة استماع مثالية، وتأتي هذه السماعات مع ثلاثة أحجام من سدادات الأذن يمكنك اختيار الحجم المناسب لك.



وتمتاز هذه السماعات بدعم مزية إلغاء الضوضاء النشطة، وإمكانية الاتصال عبر تقنية البلوتوث 5.2 مع التبديل التلقائي بين الأجهزة المقترنة،.



تمتاز سماعات سامسونغ Galaxy Buds FE بأنها مقاومة للماء بحسب معيار IPX2، وهذا يعني أنها قادرة على تحمل كمية قليلة من رذاذ الماء وكمية قليلة من العرق أثناء ممارسة الرياضة.



كما تمتاز هذه السماعات بعمر البطارية الطويل، إذ توفر ما يصل إلى ثماني ساعات ونصف من وقت التشغيل، وما يصل إلى 30 ساعة مع علبة الشحن دون تفعيل مزية إلغاء الضوضاء النشطة.





2- سماعة JBL Vibe Beam



توفر سماعة JBL Vibe Beam صوتاً قوياً وواضحاً، ولكنها لا تدعم مزية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC). وتتميز بتصميم مريح للأذن، وهي مقاومة للماء والغبار بحسب تصنيف IP54. بالإضافة إلى ذلك، تستمر بطارية هذه السماعة بالعمل لمدة قدرها 32 ساعة مع علبة الشحن، وتدعم تقنية البلوتوث 5.2.



3- سماعة سوني WH-CH720N

تُعد سماعات سوني WH-CH720N خياراً مناسباً لمن يتطلعون إلى شراء سماعة أذن لاسلكية بسعر متوسط. ومع أن جودة التصنيع ليست عالية، فإن هذه السماعات مريحة وهي الأخف وزناً بين سماعات الأذن اللاسلكية التي تدعم مزية إلغاء الضوضاء من سوني.



وتوفر سماعة سوني WH-CH720N صوتاً متوازناً وواضحاً، وتتميز بعمر بطارية يصل إلى 35 ساعة.



4- سماعات سامسونغ Galaxy Buds Live:

تتميز سماعات سامسونغ Galaxy Buds Live بتصميمها المختلف، على عكس معظم سماعات الأذن اللاسلكية، فإن مكبر الصوت موجود في الجزء السفلي من السماعة بدلاً من وجوده في الجزء العلوي. كما أن شكلها المشابه لحبة الفاصولياء يتناسب مع شكل الأذن، إذ يمكنك محاذاتها بشكل أفقي أو رأسي وفقًا لشكل أذنك.



وتتميز هذه السماعات أيضاً بأنها تصدر صوتًا واضحًا ونقيًا، وتتوفر بخمسة ألوان، هي: الأبيض، والأسود، والأزرق، والأحمر، والبرونزي.



5- سماعة JBL Endurance Peak 3:

تتميز JBL Endurance Peak 3 بوجود مشبك يلتف حول الأذن يضمن ثبات السماعات في الأذن، وهذا يعني أنه يمكنك ممارسة العديد من الرياضات القوية مثل: ركوب الأمواج والتزلج والركض وغيرها دون القلق من سقوط السماعة من أذنك.



وتقدم هذه السماعات صوتاً قوياً وواضحاً وتستمر بالعمل لمدة قدرها 50 ساعة مع علبة الشحن، كما تتميز JBL Endurance Peak 3 بأنها مقاومة للماء والغبار بحسب تصنيف IP68، وتدعم الاتصال عبر تقنية البلوتوث 5.2، ولكنها لا تدعم مزية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC).