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تكنولوجيا وعلوم
الولايات المتحدة تؤكد: لن نستخدم الذكاء الاصطناعي في هذا المجال
Lebanon 24
13-11-2023
|
23:00
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أكدت الولايات المتحدة أنها لن تستخدم الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات النووية، وذلك قبل قمة الرئيس الأميركي جو بايدن مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في الأسبوع المقبل.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان: "الولايات المتحدة تعتقد أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على تعزيز الأمن العالمي، ولكن يجب استخدامه بطريقة مسؤولة وأخلاقية".
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وأضاف برايس أن الولايات المتحدة "ملتزمة بمنع انتشار الأسلحة النووية، ولن نستخدم الذكاء الاصطناعي في اتخاذ قرارات نووية".
ويأتي بيان الولايات المتحدة في أعقاب مخاوف من أن الصين قد تستخدم الذكاء الاصطناعي في تطوير أسلحة نووية أكثر تقدماً.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير، الأربعاء، أن الصين تعمل على تطوير برنامج أسلحة نووية يعتمد على الذكاء الاصطناعي بحيث يمكنه اتخاذ قرارات بشأن إطلاق الصواريخ دون تدخل بشري، فيما لم ترد الصين على هذه التقارير.
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