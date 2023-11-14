شركة ZTE تطلق أحد أفضل الهواتف لهذا العام





وتبعا للتسريبات، فإن هاتف Nubia Red Magic 9 Pro سيأتي بهيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده (164/76.4/8.9) ملم، وزنه 235 غ.

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وسيحصل على شاشة AMOLED بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها 409 شمعة/م تقريبا، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass 6 الشديد المتانة المضاد للصدمات والخدوش.



وسيعمل الهاتف بنظام Android 14، ويضمن الأداء الممتاز له معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3، ومعالج رسوميات Adreno 750، وذواكر وصول عشوائي 16 و18 غيغابايت، وذواكر داخلية 512 غيغابايت، و1 تيرابايت. تستعد ZTE قبل نهاية العام الجاري، للكشف عن هاتف مزود بتقنيات تجعله من بين أفضل أجهزة أندرويد الذكية.وتبعا للتسريبات، فإن هاتف Nubia Red Magic 9 Pro سيأتي بهيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده (164/76.4/8.9) ملم، وزنه 235 غ.وسيحصل على شاشة AMOLED بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها 409 شمعة/م تقريبا، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass 6 الشديد المتانة المضاد للصدمات والخدوش.وسيعمل الهاتف بنظام Android 14، ويضمن الأداء الممتاز له معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3، ومعالج رسوميات Adreno 750، وذواكر وصول عشوائي 16 و18 غيغابايت، وذواكر داخلية 512 غيغابايت، و1 تيرابايت.

أما الكاميرا الأساسية له فجاءت ثلاثية العدسة بدقة (64+12+8) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير العريض وعدسة لتصوير الماكرو، والكاميرا الأمامية تأتي بدقة 32 ميغابيكسل.



وسيزود الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB-C، شريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واطا. (روسيا اليوم)