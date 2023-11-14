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تكنولوجيا وعلوم
شركة ZTE تطلق أحد أفضل الهواتف لهذا العام
Lebanon 24
14-11-2023
|
02:14
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تستعد ZTE قبل نهاية العام الجاري، للكشف عن هاتف مزود بتقنيات تجعله من بين أفضل أجهزة أندرويد الذكية.
وتبعا للتسريبات، فإن هاتف Nubia Red Magic 9 Pro سيأتي بهيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده (164/76.4/8.9) ملم، وزنه 235 غ.
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وسيحصل على شاشة AMOLED بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها 409 شمعة/م تقريبا، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass 6 الشديد المتانة المضاد للصدمات والخدوش.
وسيعمل الهاتف بنظام Android 14، ويضمن الأداء الممتاز له معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3، ومعالج رسوميات Adreno 750، وذواكر وصول عشوائي 16 و18 غيغابايت، وذواكر داخلية 512 غيغابايت، و1 تيرابايت.
أما الكاميرا الأساسية له فجاءت ثلاثية العدسة بدقة (64+12+8) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير العريض وعدسة لتصوير الماكرو، والكاميرا الأمامية تأتي بدقة 32 ميغابيكسل.
وسيزود الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB-C، شريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واطا. (روسيا اليوم)
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