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تكنولوجيا وعلوم

تغيير كبير في خوارزمية "إكس"!

Lebanon 24
14-11-2023 | 11:00
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أعلن إيلون موسك عن تغيير كبير في خوارزمية "إكس" لتعزيز الترويج للحسابات الأصغر والأقل شهرة.

وكتب ماسك على "إكس": "سيتم طرح تحديث رئيسي لخوارزمية التوصية خلال الأيام القليلة المقبلة. وسيساعد هذا في إظهار الحسابات الصغيرة والمشاركات خارج شبكة متابعات أصدقائك. كما هو الحال دائما، سيتم جعل هذا مفتوح المصدر وسيخضع للتحسين المستمر".
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والتغيير الجديد هو محاولة لإظهار حسابات المستخدمين الجديدة التي تشترك معهم في اهتمامات مماثلة، وخاصة المستخدمين الذين لا تتم رؤية منشوراتهم كثيرا.

ويتناسب تعديل الخوارزمية الجديد تماما مع خطته لجعل "إكس" منصة للمبدعين، حيث يحصل المبدعون الصغار على فرصة لإحداث تأثير أكبر.


وقال ماسك إنه منفتح على النقد لكن الكثير من الناس أشادوا بالقرار الجديد. وعلق أحد المستخدمين: "خطوة جيدة. أعتقد أن بعض أكبر الانتقادات التي أسمعها هي أن الحسابات الصغيرة لا يتم اكتشافها بسهولة كما في الحسابات الكبيرة. وآمل أن يساعد هذا الأمر". (روسيا اليوم)
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