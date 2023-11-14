واتساب تطلق ميزة جديدة لـ "المكالمات الصوتية" في المجموعات الكبيرة

كشفت منصة واتساب عنطرح ميزة جديدة للدردشة الصوتية في الأسابيع المقبلة، والتي تم تصميمها لتكون وسيلة أقل إزعاجًا لإجراء المكالمات الصوتية في مجموعات كبيرة.

على الرغم من أنه أصبح من الممكن منذ فترة طويلة إجراء مكالمة صوتية على تطبيق WhatsApp مع ما يصل إلى 32 مشاركًا، إلا أن ميزة الدردشة الصوتية الجديدة تعمل بشكل مختلف قليلاً، فلن يتم استدعاء المشاركين في المجموعة تلقائيًا عند بدء محادثة صوتية، وبدلاً من ذلك سيتلقون إشعارًا فوريًا، وستكون هناك فقاعة داخل الدردشة يمكنهم الضغط عليها للانضمام.

وبمجرد إجراء محادثة صوتية، سيتم الوصول إلى عناصر التحكم في المكالمات من أعلى الدردشة دون حجب قدرة المشارك على إرسال رسائل نصية في نفس الوقت، مثل رسائل واتساب الشخصية الأخرى، تكون الدردشات الصوتية مشفرة من طرف إلى طرف ويمكن أن ينضم إليها ما يصل إلى 32 مشاركًا.

وسيتم طرح المحادثات الصوتية على نظامي iOS وAndroid في الأسابيع المقبلة، وسيبدأ الطرح بمحادثات جماعية أكبر تضم ما بين 33 و128 مشاركًا، وفقًا لصفحة واتساب حول الميزة ، لذلك لن يتمكن كل فرد في مجموعة معينة من الانضمام إلى الدردشة الصوتية مرة واحدة، من المفترض أن المجموعات التي تضم أقل من 33 مستخدمًا لم يتم منحها الأولوية لأنه يمكنهم استخدام ميزة المكالمات الصوتية الجماعية الموجودة في واتساب.