Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

الصين تستعد للتغلب على ناسا للوصول إلى الكوكب الأحمر

Lebanon 24
14-11-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1130354-638355912677101457.jpg
Doc-P-1130354-638355912677101457.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كشفت دراسة جديدة أن الصين ستتفوق على وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" في الوصول إلى كوكب المريخ بعدة سنوات، بعد أن اكتشف العلماء طريقة لتجنب عواقب الغلاف الجوي السام للكوكب الأحمر.

 

وتأمل البلاد في المغادرة إلى المريخ والعودة إلى الأرض بعينات من تربة المريخ قبل حوالي عامين من المهمة المقترحة لوكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية .(ESA)

 

وفقا  لدراسة جديدة  نشرت في مجلة Chinese Science Bulletin، يدعي الباحثون أنهم طوروا نموذجا عدديا جديدا لمحاكاة البيئة الجوية للمريخ.

 

ويُطلق عليه النموذج العالمي للغلاف الجوي الكوكبي المفتوح للمريخ المعروف أيضًا باسم GoPlanet أو GoMars والذي من المتوقع أن يدعم مهمة Tianwen-3 الصينية القادمة.

 

ثم استخدم العلماء هذا النموذج لتكرار الدورات الثلاث الحرجة للغلاف الجوي المريخي: الغبار والماء وثاني أكسيد الكربون، ويمكن لنموذج الغلاف الجوي أن يوفر معلومات عن ظروف الأرصاد الجوية حول مواقع الهبوط المحتملة لمهمة Tianwen-3 - والمركبة الفضائية المستقبلية.

 

وقام العلماء في جميع أنحاء العالم بتطوير نماذج الغلاف الجوي للمريخ منذ سباق الفضاء الأول بين السوفييت والأمريكيين في الستينيات.

 

لكن الصين برزت كقوة عظمى في الفضاء في السنوات الأخيرة، من خلال محطتها المدارية تيانجونج ، ومن خلال القيام بذلك، قطعت البلاد خطوة هائلة في التغلب على ما يسمى بـ "لعنة المريخ".

 

 

وفي الوقت نفسه، تتوقع ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية حاليًا إطلاق مهمتهما إلى المريخ في موعد لا يتجاوز عام 2033. (وكالات)

 

Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
14:00 | 2023-11-14
11:00 | 2023-11-14
08:00 | 2023-11-14
03:45 | 2023-11-14
02:14 | 2023-11-14
23:00 | 2023-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24