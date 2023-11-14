الصين تستعد للتغلب على ناسا للوصول إلى الكوكب الأحمر

كشفت دراسة جديدة أن الصين ستتفوق على وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" في الوصول إلى كوكب المريخ بعدة سنوات، بعد أن اكتشف العلماء طريقة لتجنب عواقب الغلاف الجوي السام للكوكب الأحمر.

وتأمل البلاد في المغادرة إلى المريخ والعودة إلى الأرض بعينات من تربة المريخ قبل حوالي عامين من المهمة المقترحة لوكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية .(ESA)

وفقا لدراسة جديدة نشرت في مجلة Chinese Science Bulletin، يدعي الباحثون أنهم طوروا نموذجا عدديا جديدا لمحاكاة البيئة الجوية للمريخ.

ويُطلق عليه النموذج العالمي للغلاف الجوي الكوكبي المفتوح للمريخ المعروف أيضًا باسم GoPlanet أو GoMars والذي من المتوقع أن يدعم مهمة Tianwen-3 الصينية القادمة.

ثم استخدم العلماء هذا النموذج لتكرار الدورات الثلاث الحرجة للغلاف الجوي المريخي: الغبار والماء وثاني أكسيد الكربون، ويمكن لنموذج الغلاف الجوي أن يوفر معلومات عن ظروف الأرصاد الجوية حول مواقع الهبوط المحتملة لمهمة Tianwen-3 - والمركبة الفضائية المستقبلية.

وقام العلماء في جميع أنحاء العالم بتطوير نماذج الغلاف الجوي للمريخ منذ سباق الفضاء الأول بين السوفييت والأمريكيين في الستينيات.

لكن الصين برزت كقوة عظمى في الفضاء في السنوات الأخيرة، من خلال محطتها المدارية تيانجونج ، ومن خلال القيام بذلك، قطعت البلاد خطوة هائلة في التغلب على ما يسمى بـ "لعنة المريخ".

وفي الوقت نفسه، تتوقع ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية حاليًا إطلاق مهمتهما إلى المريخ في موعد لا يتجاوز عام 2033. (وكالات)