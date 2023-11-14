روبوت كيميائي ذكي قد ينتج الأوكسجين في المريخ

طور باحثون في الصين روبوتا كيميائيا ذكيا قد يكون قادرا على استخراج الأوكسجين من الماء على سطح المريخ.

وحسب ما ذكرت مجلة "نيتشر" العلمية، فإن الروبوت المدعم بالذكاء الاصطناعي سيستخدم المواد الموجودة على الكوكب الأحمر لإنتاج محفزات تعمل على استخراج الماء وإنتاج الأوكسجين.

وقال فريق البحث إن الذكاء الاصطناعي خلص إلى إمكانية تحليل الماء، المعروف وجوده على شكل جليد في أقطاب المريخ وتحت سطحه، في عملية كانت ستسغرق بحثا بشريا لمدة ألفي سنة.

وحسب النتائج التي تم التوصل إليها، فإن الروبوت نجح في تحليل الماء، وذكر الفريق أن الروبوت قد يتمكن من إنتاج الأوكسجين منه مع إمكانية استخدامه في مهمة المريخ المستقبلية.

وقال آندي كوبر، الكيميائي في جامعة ليفربول البريطانية: "إذا فكرت في التحدي المتمثل في الذهاب إلى المريخ، فعليك أن تستخدم موادا محلية. لذلك أرى أن فكرة الروبوت منطقية". (وكالات)