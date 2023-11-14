Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

روبوت كيميائي ذكي قد ينتج الأوكسجين في المريخ

Lebanon 24
14-11-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1130387-638355981366648847.jpg
Doc-P-1130387-638355981366648847.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

طور باحثون في الصين روبوتا كيميائيا ذكيا قد يكون قادرا على استخراج الأوكسجين من الماء على سطح المريخ.

 

وحسب ما ذكرت مجلة "نيتشر" العلمية، فإن الروبوت المدعم بالذكاء الاصطناعي سيستخدم المواد الموجودة على الكوكب الأحمر لإنتاج محفزات تعمل على استخراج الماء وإنتاج الأوكسجين.

 

وقال فريق البحث إن الذكاء الاصطناعي خلص إلى إمكانية تحليل الماء، المعروف وجوده على شكل جليد في أقطاب المريخ وتحت سطحه، في عملية كانت ستسغرق بحثا بشريا لمدة ألفي سنة. 

 

وحسب النتائج التي تم التوصل إليها، فإن الروبوت نجح في تحليل الماء، وذكر الفريق أن الروبوت قد يتمكن من إنتاج الأوكسجين منه مع إمكانية استخدامه في مهمة المريخ المستقبلية.

 

وقال آندي كوبر، الكيميائي في جامعة ليفربول البريطانية: "إذا فكرت في التحدي المتمثل في الذهاب إلى المريخ، فعليك أن تستخدم موادا محلية. لذلك أرى أن فكرة الروبوت منطقية". (وكالات)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
02:30 | 2023-11-15
01:48 | 2023-11-15
16:00 | 2023-11-14
14:00 | 2023-11-14
11:00 | 2023-11-14
08:00 | 2023-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24