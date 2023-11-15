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تكنولوجيا وعلوم

تسريب صور ومعلومات تتعلق بهاتف سامسونغ المصفح الجديد

Lebanon 24
15-11-2023 | 01:48
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سرّبت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية والإلكترونيات، صورا ومعلومات تتعلق بهاتف Galaxy Xcover 7 المنتظر من سامسونغ.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف الجديد سيحصل على هيكل متين مضاد للصدمات ومحمي بإطارات معدنية وطبقات مطاطية، وسيحصل على حماية من الماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاد هيكله (169/80/10) ملم، ووزنه 235 غ.
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تسريبات لهاتف سامسونغ المصفح الجديد
 
وسيحصل الهاتف على شاشة IPS LCD بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (2408/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، معدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا، ومحمية بزجاج مضاد للصدمات والخدوش.

وسيعمل الجهاز بنظام Android 12، ومعالج Qualcomm Snapdragon 778G 5G، ومعالج رسوميات Adreno 642L، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت وذاكرة داخلية 128 غيغابايت قابلة للتويسع عبر شرائح microSDXC.
 
أما كاميرته الأساسية فستأتي بعدسة واحدة بدقة 50 ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية ستكون بدقة 13 ميغابيكسل.

وسيجهز بمنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وأنظمة A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS لتحديد المواقع، وبطارية بسعة 4050 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 15 واطا. (روسيا اليوم) 
 
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