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تكنولوجيا وعلوم

تسريبات مثيرة عن "آيفون 16".. تعرفوا اليها

Lebanon 24
15-11-2023 | 10:26
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بدأت الشائعات والتسريبات بالانتشار حول مواصفات الهاتف المقبل من الشركة "آيفون 16"، فقد كشفت التسريبات أن شركة "آبل" تخطط لاستبدال الجزيرة الديناميكية الموجودة في أعلى الشاشة لجهاز "آيفون" بكاميرا واحدة مثقوبة.
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وإذا صدقت هذه التسريبات، فإن الشركة الرائدة في الصناعة ستتبع تصميماً استخدمته من قبلها هواتف "آندرويد" لسنوات، بحسب ما نقلت "ديلي ميل" البريطانية.

ويقوم تصميم "آيفون" الحالي بغمر الكاميرات الأمامية في مجموعة من وحدات "البكسل" (Pixel) السوداء تسمى الجزيرة الديناميكية، والتي تعمل أيضاً كشاشة تفاعلية.

وتختبر الشركة الإصدار الجديد من "آيفون 16 برو" وفقاً لمستخدم يدعى MajinBuOfficia، مشيراً إلى أن التفاصيل ستعتمد على شهر مارس من العام المقبل.

والميزة الرئيسية لتصميم الكاميرا المثقوبة هي أنها تشغل مساحة أقل على الشاشة.


وقد يتذكر البعض كيف كانت بعض الهواتف الذكية القديمة تحتوي على مناطق سوداء كبيرة في الجزء العلوي من الشاشة حيث توجد الكاميرا.

وربما تختبر شركة "آبل" هذه الميزة، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن لديها خططاً لتبديل تصميم الكاميرا.

في المقابل كانت هناك شائعات بأن صانعي "آندرويد" قد ينسخون التصميم الخاص بالجزيرة الديناميكية الموجودة في "أآبل" بدلاً من ذلك.

ومع صدور "آيفون 16" في عام 2024، أشار المستخدمون في التعليقات على منشور MajinBuOfficial إلى أن "آبل" قد تحتفظ بالتصميم الحالي للكاميرا الأمامية في الجيل القادم من هاتفها وتجري التعديل في نسخة "آيفون 17". (العربية)
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