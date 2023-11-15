لتعزيز الخصوصية والأمان.. "واتساب" تطوّر إمكانية إخفاء المحادثات المؤمّنة

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تختبر خدمة واتساب للتراسل الفوري، ميزة جديدة تتيح إخفاء "المحادثات المؤمّنة Locked Chats" بشكل كامل من خلال تعيين كلمة مرور، وبالتالي لن تظهر على القائمة الرئيسية للتطبيق، وفق موقع "ساموبايل".وسيجد المستخدمون الميزة الجديدة ضمن إعدادات واتساب، باستخدام أحدث إصدار تجريبي من التطبيق على الهواتف التي تدعم نظام التشغيل "Android".كما تقدّم الميزة الجديدة طبقة حماية إضافية، فإلى جانب إخفاء المحادثات المؤمّنة، يمكن للمستخدم تحديد "كود سري منفصل" عن رمز PIN.كيف تؤمّن محادثاتك على واتساب؟قدمت واتساب مطلع العام الجاري، ميزة تأمين المحادثات الشخصية لمستخدميها على الهواتف الذكية من خلال البصمات الحيوية، مثل الوجه أو الإصبع.وعلى من يرغب في الاستمتاع بهذه الميزة، اتباع بعض الخطوات التي تختلف بين هواتف "iOS"، و"Android".ويجب على مستخدم هواتف Android الضغط بشكل مطول على المحادثة التي يرغب في تأمينها، ثم الضغط على علامة النقاط الثلاث في أقصى يمين الشاشة، واختيار "Lock Chat"، ثم استخدام بصمة الإصبع لإتمام عملية التأمين.أما مستخدم iOS، فعليه فتح المحادثة المرغوب في تأمينها، ثم الضغط على اسم الشخص في أعلى المحادثة، وحينها تظهر شاشة خاصة بإعدادات المحادثة، ومن هناك سيختار المستخدم "Lock Chat"، وعند ذلك يضغط على مفتاح تشغيل تأمين المحادثة ببصمة الوجه "Face ID".وبعد إتمام تلك الخطوات، ستظهر على رأس قائمة محادثات المستخدم على الشاشة الرئيسية للتطبيق، "المحادثات المؤمّنة"، وعند الضغط عليها سيُطلب من المستخدم استخدام بصمة الوجه أو الإصبع ليتمكن من الاطلاع على محادثاته.